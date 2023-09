Tre bicchieri Gambero Rosso: nel 2024 anche un vino palermitano nella guida

C'è anche un'etichetta palermitana tra i 27 i vini che quest'anno hanno ottenuto i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida Vini d'Italia di Gambero Rosso. Si tratta del Salealto Tenuta Ficuzza 2021, un bianco della cantina Cusumano. Tra i vincitori, anche un vino prodotto alle pendici del vulcano, l'Etna Rosso Ghiaia Nera Tenute Tascante 2021 dell'azienda palermitana Tasca d'Almerita.

L'elenco dei premiati

AV 01 Catarratto Orange 2021 Rallo

Cavadiserpe Mandrarossa 2021 Cantine Settesoli

Cerasuolo di Vittoria Cl. 2021 Tenuta Bastonaca

Etna Bianco 2022 Monteleone

Etna Bianco A'Puddara 2021 Tenuta di Fessina

Etna Bianco Arcuria 2021 Graci

Etna Bianco Cavanera Ripa di Scorciavacca 2022 Firriato

Etna Bianco Contrada Taccione 2021 Planeta

Etna Bianco Lenza di Munti 720 slm 2022 Cantine Nicosia

Etna Bianco Sup. Contrada Villagrande 2019 Barone di Villagrande

Etna Bianco Sup. Contrada Volpare Frontebosco 2022 Maugeri

Etna Rosato de Aetna 2022 Terra Costantino

Etna Rosso Alta Mora Guardiola 2019 Alta Mora

Etna Rosso Contrada Pietrarizzo 2020 Francesco Tornatore

Etna Rosso Contrada Zottorinoto Ris. 2019 Cottanera

Etna Rosso Ghiaia Nera Tenute Tascante 2021 Tasca d'Almerita

Etna Rosso San Lorenzo Piano delle Colombe 2020 Girolamo Russo

Etna Rosso V. Barbagalli 2020 Pietradolce

Familiy and Friends Firraru 2021 Feudo Maccari

Faro 2021 Le CasematteInfatata 2022 Caravaglio

Marsala Vergine Ris. 2011 Duca di Salaparuta - FlorioMoro di Testa 2020 Feudi del Pisciotto

Passito di Pantelleria Ben Ryé 2020 Donnafugata

Salealto Tenuta Ficuzza 2021 Cusumano

Sicilia Grillo Kheirè 2022 Tenuta Gorghi Tondi

Sicilia Rosso Magma 2020 Frank Cornelissen

"La regione sta esprimendo, e non da ora, uno straordinario dinamismo che l’ha portata ad occupare posizioni di rilievo sul mercato italiano e su quello internazionale - si legge nella guida -. Ma se la grande affermazione di vini siciliani, la 'sicilian renaissance' di qualche anno fa era trainata dai rossi, Nero d’Avola in primis, negli ultimi anni abbiamo visto un ritorno in grande stile dei bianchi. Più della metà dei premi, infatti, quest’anno va a bianchi di gran classe, da uve autoctone, complessi, profondi, capaci di evolvere nel tempo, ma anche irresistibili alla beva".

"Ovviamente i rossi tengono le posizioni, e gli 11 premiati sono vini di carattere, ricchi, longevi ma buonissimi anche da giovani - conclude la guida -. Il comparto dei vini “naturali”, se così vogliamo definirli, qui nell’isola è un pieno fermento, e offre una serie di etichette che oltre ai requisiti di rito si presentano impeccabili e ben eseguiti anche nel bicchiere del degustatore più esigente… come non premiarli? La ragione è probabilmente nel fatto che si è affacciata alla ribalta una nuova generazione di professionisti di vigna e di cantina preparatissima tecnicamente, ma che ha ben chiari ideali e obiettivi. Una combinazione che non può fallire".