Traversata atlantica in barca a vela per Vincenzo Picciurro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Vincenzo Picciurro lo avrete conosciuto sicuramente... tutte le iniziative legate al mondo della vela ideate dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Water Experience lo hanno visto come protagonista. Ricordate gli aperitivi in barca a vela e sup? Ecco, Vincenzo è uno degli autori di queste fantastiche esperienze. Adesso però sta vivendo una nuova esperienza magica, sta vivendo una di quelle esperienze che ti segnano per sempre, sta vivendo una di quelle esperienze che ti regalano emozioni veramente forti: Vincenzo sta attraversando l'oceano Atlantico in barca a vela. Avete capito bene, pochi giorni fa è partita una delle regate più famose ed ambite da tutti i velisti del mondo l'Atlantic Rally Competition 2021. Si trova come secondo in comando a bordo dell'imbarcazione Yoru, una Vismara 62 ed è passata circa una settimana da quando sono salpati da Las Palmas de Gran Canaria per dirigersi a Saint. Lucy, ai Caraibi.

Ieri (25 novembre 2021) Vincenzo ha mandato il primo aggiornamento e volevamo condividerlo con voi, perché siamo convinti che esperienze del genere siano uniche. "Qui procede tutto bene, fino a questa mattina abbiamo navigato con pochissimo vento, e nei giorni precedenti abbiamo attraversato numerose bonacce" - penserete che non è male ma trovarsi nel bel mezzo dell'oceano senza vento non deve essere bellissimo - "da oggi il vento ha cominciato ad aumentare e finalmente si navigava alla grande, purtroppo all'imbrunire ci siamo immersi in un groppo che ci ha fatto stra-orzare, avevamo il Cod 0 aperto e una raffica di oltre 40 nodi ha strappato la balumina del Cod 0." - sicuramente sono stati momenti difficili per tutto l'equipaggio, tuttavia Vincenzo ci rassicura sul fatto che stanno navigando bene con randa e fiocco e che si lega sempre e fa tutto in sicurezza. Cosa dire, stiamo col fiato sospeso, l'equipaggio della Yoru sta andando alla grande. Noi continueremo a tenervi aggiornati!