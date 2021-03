Transizione al digitale e innovazione negli enti locali: 130 comuni in Sicilia già coinvolti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ottimo risultato per la Regione Siciliana che punta sulla formazione. Sono 130, fino ad ora, i comuni coinvolti con una media di 150 partecipanti per il ciclo formativo online gratuito dedicato alla transizione digitale e all'innovazione negli Enti Locali, organizzato dal Formez PA nell’ambito della Linea 2.5 – Rafforzamento della capacità di attuazione dei Fondi SIE da parte degli Enti Locali del Progetto Nuovi Percorsi di sviluppo della capacità amministrativa della Regione Siciliana finanziato dal Programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione Siciliana. Il percorso che prevede un webinar settimanale è giunto al suo settimo appuntamento e si concluderà ad aprile, offrendo una panoramica degli adempimenti e delle relative tempistiche in tema di digitalizzazione richiesti dalle normative vigenti ai singoli Enti e consentendo ai partecipanti di ricavare indicazioni e spunti operativi, da declinare all’interno del proprio Ente, attraverso il confronto con altre Amministrazioni locali che hanno già avviato percorsi virtuosi di transizione al digitale.

Per partecipare al corso gratuito “I Responsabili per la transizione al digitale e l’innovazione negli Enti Locali” è sufficiente raggiungere la pagina dedicata al webinar al link https://eventipa.formez.it/node/294206 sulla piattaforma EventiPA. È inoltre possibile richiedere le registrazioni dei webinar già realizzati unitamente al materiale messo a disposizione dai docenti ed ogni altra informazione in merito, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: percorsi.entilocalisicilia@formezpa.it.