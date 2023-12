Trame tradite: il nuovo libro di Bia Cusumano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Trame tradite è il nuovo libro di Bia Cusumano. Un'opera che, senza scivolare in facili femminismi, tratta di donne che si esprimono nell’universalità dei gesti, che sono una, nessuna e centomila sfumature di pirandelliana memoria e che vivono l’amore che scorre nella sua pienezza, un amore che si intreccia, in un continuo e avvincente confronto, con passioni e pulsioni, tradimenti e mancanze. Le protagoniste di questi racconti, sono creature forti, passionali, determinate, coraggiose; non scendono mai a compromessi con i sentimenti ne' con i canoni imposti dal finto perbenismo borghese.

Attraverso una scrittura scorrevole, tersa e poetica, l’autrice ci accompagna in certe pieghe profonde dell'esistenza umana, ma pure nel suo mondo di affetti e radici più autentici e con una certa naturalezza. Si sfoglia e si scopre un libro che non è un diario autobiografico ma piuttosto una sviscerata analisi introspettiva dell'universo femminile, operata con grande onestà intellettuale e senza luoghi comuni. Bia Cusumano insegna letteratura a Castelvetrano; Direttrice culturale del “PalmosaFest”, già autrice di diverse e ben note opere sia poetiche che letterarie nonché vincitrice, nel 2022, del “premio donna siciliana” e curatrice della rubrica “Faro di posizione”.

Il suo è un legame connaturato con la scrittura, che sfocia in questo suo ultimo lavoro, a tratti suscitando il sorriso misto a commozione e guardando al lettore senza alcuna (falsa) pretesa moraleggiante. Bia si pone come donna tra le “sue” donne con sguardo amorevole e teneramente accompagna le sue protagoniste in trame tradite di vita, senza mai cercare colpevoli ma con una certezza: l'amore resta impinto nelle viscere, resta e resiste, dove tutto il resto, male compreso, passa.