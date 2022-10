"Toyota-Technical Education Program", una Yaris ibrida data in comodato d'uso agli studenti del Medi

Oggi alle 9,30 si è tenuta presso l’istituto superiore Enrico Medi la cerimonia di consegna della vettura Toyota Yaris Cross Full Hybrid, fornita in dotazione al dipartimento di Manutenzione e Assistenza tecnica della scuola da Toyota Italia nell’ambito del progetto T-Tep. L’ istituto dagli anni novanta partecipa al programma denominato "Toyota-Technical Education Program" al quale aderiscono 19 Istituti professionali del settore Industria ed Artigianato, indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica".

Il programma che è stato avviato dal primo Protocollo d'Intesa stipulato tra il Miue e la Toyota Motor Italia spa che ha come finalità "Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro nel settore Automotive". Questa virtuosa collaborazione tra la Toyota e l’Istituto Medi, che si è concretizzata con l’offerta di formazione per docenti e l’allestimento di un’officina specializzata all’interno della scuola e che ha comportato la spendibilità delle competenze acquisite dagli studenti nel mondo del lavoro, quest’anno si arricchisce di una novità: l’azienda concede alla scuola una vettura Toyota Yaris Cross prototipo con la formula di comodato d’uso non oneroso in qualità di simulatore formativo.

Sono intervenuti alla manifestazione il Responsabile del programma T-Tep Fabio Fortini, il dirigente dell’ufficio IV dell’Usr della Sicilia Marco Anello, il professore Francesco Pignataro dell’Its “S. Jobs” che ha attivato, presso l’istituto palermitano il corso “Web & Mobile Development”. Questo importante momento rappresenta la documentazione del collegamento virtuoso tra scuola e mondo del lavoro.