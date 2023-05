Gangi, Borgo più bello d’Italia 2014, sarà per quattro giorni la base operativa del tour Trinacria in 500 promosso ed organizzato dal “Fiat 500 Club Italia” – Garlenda, il più grande Club di modello al mondo dedicato alla Fiat 500 storica. Ieri sera, 29 maggio, l’arrivo dei 44 equipaggi, ad accoglierli il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e il presidente del consiglio comunale Concetta Quattrocchi.

Il giro della Sicilia in 500: itinerario on the road a bordo delle storiche auto