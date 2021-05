Dalla provincia di Imperia a Palermo in gommone: sette samurai del mare salgono a bordo con Sergio Davì

Al via il tour promozionale della nuova impresa del comandante palermitano. Domani e dopodomani le prove in mare dell’Aretusa explorer, il mezzo che da novembre 2021 a febbraio 2022 lo accompagnerà nella Ocean to ocean rib adventure, 10 mila miglia in solitaria dalla città natale a Los Angeles

Un tour promozionale, in sette tappe, in vista della nuova impresa che vedrà Sergio Davì raggiungere in gommone Los Angeles da Palermo. A precederlo domani e dopodomani ci saranno le prove in mare dell’Aretusa explorer, il mezzo che da novembre 2021 a febbraio 2022 (restrizioni Covid permettendo) accompagnerà il comandante palermitano nella Ocean to ocean rib adventure, la nuova impresa - per un totale di oltre 10 mila miglia di navigazione in solitaria - che prevede tra le tappe il passaggio nel canale di Panama e nell’arcipelago delle Galapagos.

La due giorni di test si terrà presso il Marina degli Aregai, a Santo Stefano al Mare, nella provincia di Imperia. A seguire partirà il tour che attraverserà l'Italia, realizzato in collaborazione con Suzuki, Nuova Jolly e Simrad. Tappa finale, il 26 maggio a Palermo. Il 17 maggio la partenza da Marina degli Aregai che farà da lancio all’iniziativa Sukuzi experience, sette tappe per sette samurai del mare. Ad ogni tappa salirà a bordo dell’Aretusa Explorer un samurai del mare selezionato da Sergio Davì che avrà l’opportunità di navigare con lui lungo le coste del mar Tirreno. Sarà inoltre possibile per chiunque sia appassionato di nautica e per i fan di Davì incontrarlo personalmente al termine di ogni tappa e in alcune occasioni ci sarà anche la possibilità di provare il battello del raid.

Queste le date e le tappe del tour

15 e 16 maggio Marina degli Aregai (Santo Stefano al Mare, Imperia) presso il concessionario Marine Wizard

17 e 18 maggio Isola d’Elba. Nella giornata del 18 maggio presso il pontile dell’Hotel Airone di Portoferraio sarà organizzato un evento dove sarà anche possibile provare il battello del raid

19 maggio Marina di Nettuno Spa (Roma). Il Comandante Davì e Aretusa Explorer saranno accolti dal team di Nautica Blue Marine

20 e 21 maggio Napoli. Il 20 maggio a Pozzuoli si terrà un happening organizzato da Nautica Mediterranea Yachting e il 21 maggio si terrà un evento presso la Sedilmare in via Campana 233, Pozzuoli.

22 e 23 maggio Messina. Il 23 maggio si terrà un evento con Nautica Femminò presso la Marina di Nettuno dove sarà possibile provare il battello

24 e 25 maggio Lipari. Il 25 maggio gli uomini dell’officina autorizzata Salvatore Natoli accoglieranno il comandante e il suo Rib.

26 maggio arrivo a Palermo e conclusione del tour. Il nuovo concessionario Xmarine accoglierà Sergio Davì nella sua città natale, organizzando nel weekend del 29 e 30 maggio delle prove in mare.