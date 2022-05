VIDEO | Top Gun, la leggenda continua: Maverick atterra a Palermo grazie agli scatti di Francesco Militello Mirto

Vent'anni in volo. Le immagini del fotoreporter raccontano le missioni a a bordo di aerei militari o come fotografo embedded al seguito dei contingenti all’estero, compreso l’Afghanistan. La mostra, inaugurata in occasione della prima del sequel in Italia, resterà visitabile per il pubblico del cinema Politeama Multisala per tutta la programmazione del film