VIDEO | Tony Sperandeo ricorda "I cento passi" di Impastato: "La mafia esiste perchè lo Stato lo permette"

"La mafia esiste perché lo Stato lo permette, c'è sempre stata collusione. Quando parlano, ad esempio, di fare il ponte sullo Stretto, prima dovrebbero realizzare le infrastrutture, perché quando io prendevo il treno da Roma per Milano la durata della tratta era inferiore alle tre ore, il treno che da Palermo porta a Messina invece ci impiega quasi quattro ore, se invece si riducessero i tempi, allora avrebbe un senso il ponte, tutto il resto è letteratura e sono pigliati pi fissa". Queste, dai microfoni di AgrigentoNotizie, sono le parole dell'attore palermitano Tony Sperandeo presente in città in occasione dell'iniziativa “Scuola e legalità: il sogno di Peppino Impastato in una terra libera dalle mafie”che si è svolta al teatro Pirandello.

Una giornata rivolta agli studenti che, con la proiezione di alcuni spezzoni del film “I cento passi” che racconta la storia di Peppino Impastato, ha voluto fare conoscere la figura del giornalista assassinato a Cinisi per volontà dal boss Gaetano Badalamenti che, nella pellicola diretta da Marco Tullio Giordana, è interpretato proprio da Tony Sperandeo. Sul palco del “Pirandello”, l'attore palermitano, introdotto dallo speaker radiofonico Riccardo Gaziano, ha raccontato la sua esperienza cinematografica che nel 2001, gli portò anche l'assegnazione di un “David di Donatello” come miglior attore non protagonista. L'iniziativa, che ha visto la partecipazione di alcuni istituti scolastici di Agrigento, Favara e Cammarata, è stata promossa dall'associazione "Geniality", la regia video è stata curata dal giornalista Andrea Cassaro.