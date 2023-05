Ruvido, minaccioso, palermitano: i 70 anni di Tony Sperandeo, la "faccia cattiva" del cinema italiano

Una volta, con quella espressione che abbiamo ammirato nei suoi innumerevoli film, confessò: "Mi hanno quasi sempre affidato ruoli da cattivo, ma l'importante è non essere cattivi dentro". Tony Sperandeo, pseudonimo di Gaetano Sperandeo, compie oggi 70 anni. Nato a Palermo l'8 maggio 1953, è forse da considerare il decano degli attori palermitani. Immenso artista, ha dedicato la sua vita al cinema e alla tv.

Ed è giusto considerare il suo volto - ruvido e minaccioso - un simbolo della città. L'inizio con l'amico di sempre, Giovanni Alamia, le cassette musicali ("ghiaccioli all'arancia, u sapuri ri gol"), le recitazioni nei palchetti di quartiere, il cabaret, fino ai piccoli sceneggiati nelle tv locali. Poi il salto, 40 anni fa, nel grande schermo. Dove è rimasto confinato spesso in un unico recinto: quello della mafia e della criminalità organizzata che però Sperandeo è stato bravo a calcare con il suo, perfetto, accento palermitano e quello sguardo da duro, che non fa sconti.

La notorietà raggiunta negli anni Ottanta con la serie televisiva La Piovra, la conferma con Mery per sempre e Ragazzi fuori, nella parte della guardia carceraria Turris. Ruoli da protagonista e altri da comprimario come nel celebre Johnny Stecchino, la grande maturità raggiunta ne I cento passi, quando Sperandeo vince il David di Donatello come miglior attore non protagonista interpretando magistralmente il boss mafioso Gaetano Badalamenti, spietato nell'eliminare a uno a uno chi vuole ostacolarlo.

Tony Sperandeo, la faccia cattiva del cinema italiano, oggi fa 70 anni. Per strada ha perso tanti amici, dal socio Alamia a Gigi Burruano, ha superato tragedie dal dolore insopportabile, come la morte della moglie, si è finalmente cimentato in ruoli da "buono". Ha lasciato Palermo per vivere a Roma ma la sua Palermo alla fine se l'è sempre portata dentro. Nella vita, se non fosse diventato un attore, avrebbe voluto fare il camionista per guidare in solitudine, come ha fatto in Vesna va veloce, una pellicola forse troppo sottovalutata.

Per tanto tempo si è ribellato con quell'etichetta che gli hanno appiccicato addosso, perché è stato fin troppo facilmente associato al mafioso ignorante per quei ruoli interpretati nei suoi film. Un paradosso: lui vittima della mafia, in senso "cinematografico". Ma Tony Sperandeo - una carriera ancora in divenire - è andato al di là degli stereotipi e ha dimostrato negli anni la sua poliedricità. Perché come disse una volta in un epico faccia a faccia con Peppino Impastato ne I cento passi, nella vita bisogna sapere fare tutto. Anche il caffè.