Lo chef Tony Lo Coco eletto nuovo presidente dell’associazione siciliana "Le Soste di Ulisse"

Lo chef bagherese, stella Michelin, Tony Lo Coco è stato eletto nuovo presidente dell’associazione siciliana “Le Soste di Ulisse” per il triennio 2024 - 2026. A congratularsi con lui è l'amministrazione comunale, in particolare il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli, attraverso una nota.

Le Soste di Ulisse è l’associazione che raccoglie in Sicilia un considerevole numero di eccellenze tra ristoranti gourmet (tra cui gli stellati presenti nell’Isola), pasticcerie storiche, hotel di charme, cantine ed imprese del settore. Nata nel 2002, l'associazione ha l’obiettivo di rappresentare e promuovere il patrimonio enogastronomico, artistico, paesaggistico, culturale e monumentale della Sicilia.

"Ringraziamo Tony - dice nella nota il sindaco Tripoli - ci congratuliamo e lo ringraziamo perché in questo modo il nome della Città delle Ville e del Gusto continua ad essere citato per eccellenze e per prestigio".