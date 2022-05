La vera storia di Tommaso Buscetta: "Il traditore" stasera in tv

Oggi, mercoledì 25 maggio, Rai uno ripropone il film Il traditore. Diretto da Marco Bellocchio, vede Pierfrancesco Favino vestire i panni di Tommaso Buscetta. Ma chi era il Boss dei Due Mondi? Scopriamo qualcosa in più sulla sua intensa e controversa vita.

La vera storia di Tommaso Buscetta

Tommaso Buscetta nacque a Palermo il 13 luglio 1928 da una famiglia povera, ultimo di ben 17 figli. Nel corso della sua vita sposò a 16 anni Melchiorra Cavallaro, con la quale ebbe quattro figli; nel 1966 Vera Girotti (in Messico), che le diede una figlia; nel 1978 Cristina De Almeida Vimarais, che conobbe dieci anni prima e con la quale ebbe altri quattro figli.

Le sue attività illegali nel mercato nero cominciarono in adolescenza. Soprannominato presto Don Masino, nel 1945 venne ufficialmente affiliato a Cosa Nostra. Diventato killer e più volte arrestato per spaccio di droga e contrabbando di sigarette, volò sovente in Sud America. All’inizio degli anni ’80 si trasferì in Brasile per curare gli interessi di Cosa Nostra nel traffico di droga; lontano dalla faida siciliana Totò Riina - Stefano Bontante, l’uomo perse alcune protezioni e fu arrestato dalla polizia, che lo fece rimpatriare nel 1984. Nel frattempo Riina fece uccidere ben 11 parenti di Buscetta (tra i quali due figli).

L’incontro decisivo che avvenne con il giudice Giovanni Falcone lo spinse a collaborare con la giustizia: Buscetta e Salvatore Contorno (braccio destro di Contante) furono i principali testimoni del Maxi-processo del 1986, dove si trovò faccia a faccia con alcuni suoi ex compagni, diventando così Il Traditore per eccellenza. Fu dunque spedito - sotto protezione e falso nome - negli Stati Uniti mentre in Italia i parenti incensurati dell’uomo continuavano a essere uccisi. Buscetta tornò in Italia dopo l’omicidio di Falcone per fare da testimone al processo Andreotti: in questa occasione, però, l’avvocato Coppi riuscì a metterlo in difficoltà, utilizzando il controverso passato di Don Masino. Buscetta tornò così negli Stati Uniti. Morì a North Miami il 2 aprile 2000, stroncato da un cancro.

Dove vedere Il Traditore in tv e in streaming

Il film Il traditore va in onda il 25 maggio alle 21:20 su Rai 1 e in live streaming e on demand su RaiPlay.