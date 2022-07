Tom Cruise compie 60 anni, quella volta che guidò a Palermo: "Rischiammo la vita"

Sessant'anni vissuti alla grande. Con una piccola parentesi palermitana. Tom Cruise festeggia oggi il compleanno e lo fa in piena forma. L'attore e produttore cinematografico statunitense è nato a Syracuse il 3 luglio del 1962, a differenza del Ron Kovic che impersona nel film Nato il quattro luglio di Olver Stone. Appassionato di motori, Cruise ha un debole per le quattro ruote, e ama girare le scene pericolose in prima persona senza ricorrere alle controfigure. Una descrizione che viene rispecchiata alla perfezione in un'intervista che rilasciò Vittorio Cecchi Gori qualche anno fa.

"Un'avventura indimenticabile vissuta con qualche attore? Quella volta che ero con Tom Cruise a Palermo", disse il produttore cinematografico tirando fuori un aneddoto palermitano. Siamo nel bel mezzo dell'estate del 1989. Agosto, per la precisione. In città si gira "To Forget Palermo" (Dimenticare Palermo, film girato tra New York e il capoluogo siciliano in cui l'attore americano non è comunque presente nel cast, ndr). E' la storia di un giovane americano di origini siciliane, candidato a sindaco di New York, che decide di trascorrere la luna di miele a Palermo. Alcune scene sono state girate al Cassaro, ricreando per l'occasione il Festino di Santa Rosalia, nonostante fosse agosto.

"Stavamo girando in Sicilia "To Forget Palermo" - ha raccontato Cecchi Gori -. Tra i protagonisti del film c'era anche Mimi Rogers, che ai tempi era la moglie di Tom Cruise. A un certo punto lui e altri dissero di voler giocare a pallone e pensai che bello, ma in realtà intendevano il basket. Non appena mi lanciarono quella palla pesante mi ruppi il mignolo destro, è ancora storto. Per l’ospedale si impuntò di voler guidare lui, sulle stradine del Palermitano come se fosse Top Gun: non so come abbiamo fatto ad arrivare illesi al pronto soccorso… Fu un'esperianza indimenticabile".