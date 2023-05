Premio America Innovazione alla Camera dei deputati all'azienda palermitana Threebot

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In occasione del 2023, anno europeo delle competenze, la Fondazione Italia Usa ha istituito il Premio America Innovazione, un riconoscimento per gli innovatori artefici delle migliori startup italiane. Affiancato al Premio America, lo storico riconoscimento destinato alle più prestigiose personalità di chiara fama internazionale, il Premio America Innovazione vuole valorizzare ogni anno 500 talenti imprenditoriali del nostro Paese che hanno ideato e realizzato delle startup innovative e competitive nel mondo del mercato globale e delle sfide mondiali. Un riconoscimento di prestigio internazionale, che rappresenta una qualificazione e una certificazione di qualità per le migliori aziende made in italy. La Threebot, azienda informatica di Palermo, nota per aver realizzato delle tecnologie innovative di portata internazionale che abbracciano il settore del commercio conversazionale e dell'intelligenza artificiale, riceverà il prossimo 5 maggio a Roma il prestigioso Premio America Innovazione.

"Siamo davvero felici di questa riconoscenza, è frutto del buon lavoro che portiamo avanti ogni giorno nel nostro Hub Tech ", così Federico Lima, 30 anni, giovane innovatore che amministra l'azienda dal 2020, ritirerà il premio il prossimo 5 maggio presso la Camera Dei Deputati durante una cerimonia di tutto prestigio. I vincitori del Premio America Innovazione sono stati selezionati dalla Fondazione Italia USA, tramite il registro Imprese e il sistema camerale, sulla base di diversi parametri indicativi dei valori e dei potenziali di competitività e di investimenti innovativi delle startup.