"The master beauty", aperte le iscrizioni al talent per gli hair stylist che andrà in onda su TeleOne

Sono iniziate le selezioni per "The master beauty", la sfida televisiva tra acconciatori, il nuovo format che andrà in onda a Ottobre 2021 sul 19 Teleone.

Il nuovo programma televisivo realizzato e prodotto dal gruppo MediaOne per la nuova stagione del 19 teleOne, riguarda il mondo dell’hair stylist, ideato dall’autore Roberto Marco Oddo, regista del format e Salvuccio Canfora, hair stylist di fama nazionale, sarà condotto dalla giornalista Alessandra Costanza.

Partecipare a The Master Beauty è semplice: basta inviare una video candidatura di breve durata realizzata con un qualsiasi smartphone specificando il vostro nome, cognome, città di provenienza ed età al numero WhatsApp 3911176872 . I video saranno poi postati sulle pagine social Facebook, Instagram e You Tube di "The master beauty", votati dal pubblico online.

Tre i professionisti dell’hair stylist selezioneranno dal casting e giudicheranno i contender, Toni Grimaldi, Egizia Brazzò e Salvuccio Canfora. Otto saranno gli aspiranti acconciatori ammessi al format e che si sfideranno puntata dopo puntata per contendersi il titolo Hair Stylist dell’anno. Partner tecnico del format sarà Euroform la scuola professionale dei mestieri, che ha sedi in tutta la sicilia e vanta migliaia di iscritti.

Al casting del format possono partecipare tutti senza limiti di età, basta inviare qualsiasi video candidatura che riguarda il mondo del capelli. Un occasione per esprimere la creatività e per promuoversi da protagonisti con il format più Fashion della prossima stagione televisiva