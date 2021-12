The Master Beauty il primo fashion talent realizzato a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Prima semifinale per " The Master Beauty : La sfida all'ultima piega", l'unico fashion talent realizzato interamente a Palermo ed in onda sulle reti regionali il sabato alle ore 21.15 e la domenica alle ore 15.00 su Teleone. The Master Beauty è ideato dall’autore e regista Roberto Marco Oddo insieme a Salvuccio Canfora, hair stylist di fama nazionale. La conduttrice del programma è la giornalista di spettacolo Alessandra Costanza, Voice Over è Matteo Volpe. Le puntate : 4 di eliminazione diretta, 2 di semifinale, 1 finale e una rewind che racconterà dell'intero percorso del format , terranno compagnia il pubblico che si farà coinvolgere dai cambi look ideati dagli esperti acconciatori che hanno pensato anche agli outfit ed al trucco delle modelle.

Otto hair stylist selezionati online grazie all’invio di video candidature si sfidano per contendersi l’ambito titolo “ The Master Beauty Hair “ . A partecipare al programma sono stati concorrenti provenienti da diverse parti della Sicilia : Marco Sapienza, Felicia Di Blasi, Giusy Frisella, Giuseppe Fiore, Alessandro Ruggiero, Anna Minì, Antonella Costanzo, Valentina Arancio. Ogni puntata vede protagonisti due sfidanti che in 35 minuti ciascuno potranno scegliere se realizzare un Cut and Fold , ossia un taglio ed una messa in piega, un Hairstyle raccolto o un Hairstyle semi raccolto. Ogni contender deve occuparsi del cambio look della modella, individuandone i tratti somatici tenendo conto della morfologia del viso ,adattandone il taglio capelli o l’acconciatura per valorizzarne l’aspetto.

Protagonisti della VI puntata del programma saranno le acconciatrici Antonella Costanzo VS Giusy Frisella . A valutare le performance dei concorrenti in gara tre temibili giudici Hair Stylist professionisti : Salvuccio Canfora, Miriam Palmentino , Piera Midili . I criteri di valutazione delle acconciature sono tecnica-creatività-stile-postura. Per ogni puntata il voto dei giudici, avverrà al termine della prova del contender con l’assegnazione di un punteggio da 5 a 10 che determinerà la pagella dei due Hair Stylist.