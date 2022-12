Tg2, il paese che sarà presentato venerdì nella rubrica Sì, Viaggiare è Petralia Soprana

Venerdì 9 dicembre andrà in onda su Rai2 un altro servizio dedicato alle "Madonie Segrete" nella rubrica del Tg2 Sì, Viaggiare alle 13.50. Sarà Petralia Soprana ad essere ospite della rubrica dedicata alla scoperta delle mete turistiche in Italia e nel mondo dal Tg2.

I servizi televisivi realizzati rientrano in un più ampio progetto dell’Unione Madonie dal titolo “Organizzare la destinazione turistica di comunità” per la promozione turistica delle Madonie. Il progetto è fondato sulla centralità delle comunità locali e delle relazioni umane che consentono di scoprire l’identità dei “luoghi” attraverso l’incontro e la narrazione. Sarà rafforzato il processo di “trasformazione esperienziale”.

Il servizio televisivo potrà essere visto in diretta e in differita su www.raiplay.it o su app Raiplay e in seguito sul sito www.tg2.rai.it nella sezione rubrica Sì Viaggiare.