Testimoni dei diritti, premiati in Senato gli alunni dell'istituto comprensivo Maredolce

Gli alunni della scuola secondaria di I grado Maredolce hanno ricevuto il premio quali vincitori del concorso Testimoni dei diritti edizione 2022/23 nell’Aula legislativa di Palazzo Madama. I progetti sono stati valutati da una Commissione tecnica composta da funzionari del Senato e del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il Premio è stato consegnato lunedì 11 dicembre dalla vice presidente del Senato Maria Domenica Castellone e dalla presidente della Commissione Diritti Umani Stefania Pucciarelli.

L'iniziativa invitava gli studenti ad una riflessione sui princìpi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, in particolare, all'approfondimento di uno degli articoli a scelta degli studenti, alla verifica dell'attuazione nel proprio territorio e alla formulazione di proposte volte ad assicurarne il rispetto e la concreta applicazione. “La premiazione al Senato della Repubblica - commenta il dirigente Scolastico Nicola Pizzolato - è un punto di arrivo e di ripartenza che testimonia l'eccellente lavoro dei docenti dell'Istituto Maredolce di Palermo svolto da anni in un territorio spesso privo di altri luoghi di incontro e crescita personale al di fuori della scuola: scuola che, oggi più che mai, diventa anima e futuro di una città che ha voglia di esprimere liberamente le proprie aspirazioni e la propria volontà di incidere positivamente sul futuro”.

Il progetto, che ha portato alla vittoria del concorso, è stato realizzato dagli alunni delle classi 3H e 3N con il supporto del dirigente scolastico Nicola Pizzolato e delle professoresse Rita Piraino e Marianna Sciortino. Gli alunni hanno lavorato su tre scale di livello: scuola, quartiere, città. A scuola, hanno pensato che “il modo migliore per trasformare un diritto in una pratica quotidiana fosse quello di creare un ambiente aperto a tutti, dove docenti e studenti si sentissero liberi di esprimere la propria opinione, trasformando la scuola in un veicolo di libertà, democrazia e dialogo”. Nel quartiere, hanno continuato con una campagna di sensibilizzazione affinché il diritto di libertà di espressione contenuto nell’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani, venisse conosciuto e garantito a tutti. Infine, gli alunni hanno proposto al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, un confronto sulla possibilità di creare uno spazio pubblico dedicato alla libertà di espressione, per consentire agli abitanti del quartiere di sentirsi sempre più parte integrante e attiva della cittadinanza.

“I nostri alunni hanno dato concretezza all’idea che la scuola debba essere luogo al servizio della propria comunità e voce del proprio territorio, dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni", afferma la professoressa Piraino. Il sindaco Lagalla, durante l’incontro con gli alunni, ha parlato di libertà d'espressione e della politica quale nobile spazio di servizio per la comunità. Tutte le sollecitazioni ricevute si sono concretizzate nella realizzazione, all'interno dell'Istituto Maredolce, dell'Aula Bianca: un'aula dalle pareti bianche in cui tutti gli studenti hanno la possibilità, seguendo regole democraticamente stabilite, di potere tracciare le linee dei propri pensieri, desideri, paure e aspirazioni. “La libertà di espressione è qualcosa che ha a che fare con la pagina bianca del futuro dei nostri alunni, con il valore della parola, con il rispetto e con l'amore dovuto a chi trova il coraggio di rendersi vulnerabile”, conclude la professoressa Piraino.