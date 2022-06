Ad Antonella Lupo la tessera preziosa del Mosaico

Ieri mattina a Palazzo delle Aquile il sindaco Leoluca Orlando ha consegnato la Preziosa Tessera del Mosaico ad Antonella Lupo "per avere rappresentato nel tempo il suo contributo culturale e di promozione della città, nonché per animare l’associazionismo civico". Antonella Lupo si è detta particolarmente onorata per il significativo riconoscimento alla sua attività, che recentemente anche animatrice e promotrice nel settore della cultura. Impegno che si è concretizzato con la fondazione del circolo culturale “Bebbuzzo Sgadari di Lo Monaco”.