Emozione a Termini Imerese per il singolo "Amo te"

Il concerto di beneficenza tenutosi il giorno 12 Settembre alle 21 presso il cinema Teatro Eden è stato un evento straordinario ricco di emozioni. Durante la serata, il programma musicale ha offerto un vero e proprio viaggio che ha coinvolto il pubblico con grande commozione. Uno dei momenti più toccanti è stata la lettura di una tesi di Sostegno alla genitorialità scritta da Fortunata Zizzo, una madre coraggiosa che ha condiviso la sua esperienza di vita con un figlio disabile. Le sue parole hanno profondamente colpito tutti i presenti, rendendo questa serata ancora più speciale. Straordinarie esibizioni della BachstringOrchestra dirette dal M. Michele La Cagnina in brani come "A flat", "Secret Agent man" e "Marching down broodway" e insieme al pianista Gioacchino Zimmardi e ai vocalist Mariella Mastrilli, Giusy Oliveri e Marcello Dalfino​ hanno accompagnato il Prof. Petrotto in alcuni brani indimenticabili "My way"​ "Getting to know you", e l'anteprima del nuovo singolo "Amo te", testo di Olimpia Marino e musica del Prof.Petrotto che ha fatto sognare il pubblico con la sua voce straordinaria.

Infine, per concludere in grande stile, è stato eseguito il brano "New York New York", coinvolgendo ancora di più il pubblico presente, insieme alla presentatrice Katiuska Falbo che ha presentato la serata​ con grande carisma e professionalità. Questo concerto non è stato solo un grande momento di musica e spettacolo, ma anche un gesto di generosità verso chi realmente ne ha bisogno. Il ricavato dell'evento è stato devoluto all'associazione A.I.P.D., che si occupa di sostenere e aiutare le persone con la sindrome di Down. Il concerto ha regalato al pubblico grandi emozioni e ha dimostrato l'enorme generosità delle persone. La musica e l'amore sono stati i veri protagonisti di questa serata, che rimarrà nel cuore di tutti i partecipanti.