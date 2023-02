"Il teorema della felicità", a Palazzo Branciforte la prima assoluta in Italia del film

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Successo strepitoso per la premiere mondiale del film “Il teorema della felicità” – una coproduzione Canada-Italia fra la maggioritaria Odflix e la Dorado Pictures - che si è tenuta il 1° febbraio nella città di Montreal, in Canada. La manifestazione si è svolta presso una delle centinaia di cinema multisala del distributore canadese Guzzo dove il film, scritto e diretto dal giovane regista Luca Fortino, è stato apprezzato e accettato dalla distribuzione canadese perché si erge alto rispetto a decine di altre opere italiane e, pertanto, meritevole di essere visto.

"Un’emozione per tutti noi – afferma il regista, Luca Fortino - anche perchè, quando ciò succede in un paese che non è il proprio, significa che si è prodotto qualcosa che assume un valore direi universale. Lo stesso distributore, dopo aver visionato il film, ha dichiarato pubblicamente di ritenere l’opera cinematografica differente da decine di altri film italiani a lui sottoposti per la distribuzione. La scorrevolezza del linguaggio cinematografico, unita alla profondità del tema e dei contenuti, lo hanno convinto a sceglierlo fra tanti per la distribuzione".

Presenti alla premiere canadese, che anticipa di qualche giorno quella italiana, il regista Luca Fortino e gli attori Andrea Tidona, Francesco Russo, Anna Attademo, l’attrice coprotagonista e produttore maggioritario, Marie Ange Barbancourt, i delegati di distribuzione, tecnici e addetti ai lavori. Il tempo di uscire dal bagno di folla canadese e ora regista e attori sono in volo per Palermo dove il 9 febbraio, a Palazzo Branciforte, si terrà la premiere italiana alla quale parteciperà anche il resto del cast, che ha come attori principali Orio Scaduto e Antonio Tancredi Cadili, e del quale fanno parte, tra gli altri, anche Marco Feo, Giuseppe Battiloro e, Salvo Nereo Salerno. Un team che ha dato vita a una storia, alla base della quale c’è tanta voglia di felicità.