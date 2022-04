Arenella, la Tecnonaval Team offre corsi gratuiti di canoa per i profughi (grandi e piccini) ucraini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Tecnonaval Team canoa asd, con sede al porto Turistico Arenella, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Proprio rispondendo alla vocazione sociale dell’Associazione Sportiva, il Consiglio Direttivo, ha espresso la volontà di svolgere corsi gratuiti di canoa per bambine, bambini e adulti Ucraini, fuggiti dall’orrore della guerra. La Società si farà carico anche dei costi di Tesseramento presso la Federazione Italiana Canoa Kayak e di Assicurazione.

“Noi pensiamo che lo sport possiede in sé una dimensione sociale significativa, che gli permette di rappresentare il punto di partenza per la generazione di relazioni vere, dialogo e partecipazione, esso hanno un forte background che riconduce alla coesione sociale e alla fratellanza universale; lo sport, e tutto quello che l’attività motoria porta con sé, a partire dallo stare insieme e dal vivere all’aria aperta, può rappresentare una boccata d’ossigeno importante per permettere a bambine e bambini Ucraini, di stare con i propri coetanei, socializzare, distrarsi e divertirsi, come tutti i bambini e giovani meritano. Il mare è pontis, unione tra i popoli e, proprio la canoa, può essere vista come mezzo di unione pacifica”, queste le parole espresse all’unisono dal Consiglio Direttivo.

Insomma: la pace è davvero un prius assiologico indefettibile, raggiungibile grazie alla solidarietà di noi tutti. Per informazioni e adesioni, è possibile contattare la Società Sportiva, nelle persone del Direttore Sportivo Adriano Palazzotto e della Dirigente Maria Pia D’Angelo all’indirizzo e-mail info@scuolacanoaarenella.it “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di suscitare emozioni. Ha il potere di unire le persone come poche altre cose al mondo. Parla ai giovani in un linguaggio che capiscono, Lo sport può creare speranza dove prima c’era solo disperazione. E' più potente di qualunque governo nel rompere le barriere razziali. Lo sport ride in faccia ad ogni tipo di discriminazione” (Nelson Mandela).