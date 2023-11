Cinque anni e la passione per l'opera: Vittoria è la più giovane abbonata del Teatro Massimo

Occhioni vispi, lunghi capelli castani, abito elegante e borsetta abbinata. Vittoria si presenta così a teatro per ascoltare le sue opere preferite. Vittoria Maniscalco, sei anni ancora da compiere, è la più giovane abbonata alla stagione delle opere del Teatro Massimo di Palermo, turno prime.

Papà Antonio e mamma Elisa hanno alimentato e assecondato la sua passione regalandole l'abbonamento. Il Teatro ha formule pensate per i più giovani e Vittoria è la più piccola appassionata a usufruirne. Ben inteso, principesse e cartoni animati sono amati, ma davanti ad altri generi non è intimidita. Per nulla. A chi le chiede quale sia il compositore preferito non ha dubbi e risponde con disarmante sicurezza: "Ovviamente Mozart!".

"La prima volta che l'ho portata a teatro invece di annoiarsi, come mi aspettavo, è rimasta sorprendentemente incantata - racconta papà Antonio -. Amo le opere e sono un abbonato del Teatro Massimo sin dalla sua riapertura nel 1998. Cerco di fornirle tutti gli stimoli possibili e fare in modo che apprezzi la cultura in tutte le sue sfaccettature. Abbiamo la fortuna di vivere in una città con uno dei teatri lirici più importanti d'Europa e sono lieto che i miei figli possano goderne. Cartoni animati, canzoncine e artisti 'moderni' vanno benissimo. Ma come ci ha insegnato Disney con i suoi capolavori, la musica classica è sorprendentemente apprezzata e comunicativa per i bimbi. La meraviglia dei bambini è sapere cogliere il bello senza pregiudizi".