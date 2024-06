Attori palermitani in Messico, il teatro Libero esporta "Il barone rampante"

Missione artistica in Messico per il teatro Libero di Palermo. Dallo scorso 13 giugno, e fino al 28, il direttore artistico del Libero Luca Mazzone conduce una residenza creativa con alcuni attori del teatro palermitano e le danzatrici e attrici del collettivo Beznei di Cuernavaca, in Messico, che ospiterà il lavoro di creazione a partire da "Il barone rampante" di Italo Calvino.

Il debutto della scrittura originale dell’opera di Calvino avverrà il 29 giugno presso lo spazio di creazione contemporanea Romita y Violeta di Cuernavaca, il 30 giugno presso lo spazio scenico della biblioteca Vasconcelos a Città del Messico e il 2 luglio presso lo spazio di creazione contemporanea La Bodega di San Francisco, Nayarit, sulla costa del Pacifico occidentale. Parallelamente alla tournée, Mazzone terrà due workshop con artisti messicani: il primo presso lo spazio di residenza Romita y Violeta a Cuernavaca, e il secondo presso il Teatro La Bodega. Il progetto trae ispirazione dalle vicende immaginifiche e settecentesche di Cosimo Piovasco di Rondò, protagonista de "Il barone rampante". Queste vicende diventano una metafora per la costruzione di un'identità che oscilla tra appartenenza e ricerca personale.

“Il barone rampante è un viaggio metaforico - afferma Mazzone - che affronta il tema della differenziazione. La natura diventa un luogo magico, una foresta shakespeariana dove eventi e vicende creano un percorso di formazione”. Il protagonista attraversa l'esistenza per prendere coscienza di sé, del mondo e degli altri. Spietatamente sé stesso, questo è il punto. Costruirsi, divenire, affermarsi. In questo gioco di separazioni e affermazioni, l'incontro tra Cosimo, e Viola, la sinforosa, crea la dinamica teatrale. Viola è una ragazza in cerca di una libertà pura e profonda.

“L'incontro tra i due protagonisti è la scintilla per la costruzione di una drammaturgia che esplora il confronto tra due generazioni e due generi diversi - continua il direttore artistico del teatro Libero - Un percorso tra saggezza e gioventù, stupore e disincanto, amore e odio, leggerezza e malinconia. L'amore e lo stupore sono i motori di un gioco a due che racconta le vicende di Cosimo attraverso gli occhi della giovinezza e della maturità - conclude Mazzone - Il ricordo diventa una riflessione che unisce lo sguardo maschile e femminile. Il lavoro integrerà diversi linguaggi: testo, drammaturgia, recitazione, video, danza, spazio scenico e memoria”.