VIDEO | Serata contro il bullismo, pienone al Teatro Biondo e applausi per Alfa

Due luoghi simbolo, strapieni di giovanissimi studenti, rispettivamente il Teatro Greco e il Teatro Biondo, a salutare le tappe di Siracusa e Palermo di "Uno, Nessuno, 100 Giga", progetto nato dalla collaborazione tra Regione, per il tramite dell’assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale, guidato da Mimmo Turano, che lo ha promosso con oltre 2,3 milioni di euro, l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Telefono Azzurro e 802 istituti scolastici dell’intera Isola, con l’attività sul campo di Fondazione Carolina e Mabasta, per un'attività di formazione rivolta a quasi 3.600 studenti, mentre i genitori che hanno aderito alle iniziative formative sono stati circa 800.

Al Palermo lo spettacolo del Teatro Biondo, con l’organizzazione curata dal liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo, capofila regionale del progetto, e la direzione artistica e musicale di Maurizio Filardo. Ospiti d’eccezione Sergio Friscia, attore e conduttore televisivo, il comico Roberto Lipari, il duo Astherìa e (amatissimo dai giovanissimi) il cantautore Alfa, che ha coinvolto i piccoli fan con un concerto live. Eseguite anche dal vivo cover di brani celebri, a cura di Maurizio Filardo feat. Lucy Campeti. ‘Tormentone’ gradito e destinato a durare, il jingle che accompagna tutte le azioni progettuali, praticamente l’“inno” dell’intera articolazione dell'iniziativa, eseguito da Sergio Friscia insieme alle voci della band Megahertz del liceo Galilei.

Presente, oltre a Turano, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro. “Un percorso di rara e inaspettata emozione per me - ha detto Turano - che personalmente ho iniziato facendo un primo passo che mi ha dato ‘carburante’ emotivo per tutto il tragitto: ho visitato la scuola elementare della mia infanzia. Lì, nel turbine dei ricordi, ho capito che su un tema come il bullismo non potevamo arrivare ai giovani se non toccando le corde del cuore, dando e ricevendo emozione”.