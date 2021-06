Teatro Biondo, si completa il cda: c'è la nomina di Teresa Piccione

L’assemblea dei soci del Teatro Biondo, su designazione del ministero della Cultura, ha nominato Teresa Piccione all’interno del consiglio di amministrazione del teatro. Si completa così la composizione del cda.

"La nomina di Teresa Piccione – dice il presidente del Teatro, Giovanni Puglisi – completa finalmente il cda nella componente di rappresentanza del ministero, che mancava da alcuni anni. Siamo particolarmente soddisfatti anche perché in questa nuova compagine il Consiglio ha una significativa rappresentanza di genere: Teresa Piccione, infatti, affianca Antonella Purpura, i due consiglieri Giovanni Di Salvo e Antonino Musacchia e il Collegio dei revisori, presieduto da Matteo Signoriello in rappresentanza del Mic e composto da Antonella Catalano e Antonino Giuffrè".

"Ringrazio il ministro Franceschini per la fiducia accordata nell’avermi designata per questo ruolo – afferma Teresa Piccione –, cercherò di svolgere il mio compito nel migliore dei modi al servizio della città e della cultura, per dare un contributo al settore dello spettacolo dal vivo particolarmente provato durante quest’ultimo anno".