Taylor Mega: "Ho paura del Covid, a Palermo eravamo tutti ammassati"

"L’altro giorno ero a Palermo in aeroporto ed eravamo tutti ammassati". Taylor Mega, modella e showgirl di 29 anni, nonché star dei social network, è stata in questi giorni in Sicilia ma ha evitato la Sardegna per paura del Coronavirus. "Ho evitato le vacanze in Sardegna e rinunciato a fare serate per paura del Covid - ha ammesso in un'intervista al Corriere -. Sono stata in Puglia e in Sicilia. La pandemia mi ha cambiata: sono più sociopatica, non sopporto il contatto con le persone".

"Si sa come funziona - ha detto -. Quando esci, anche con amici, comunque ti presentano altre persone. Io vedo che è un continuo scambiarsi la mano. Quando ci hanno dato il via libera abbiamo tutti abbassato tutti la guardia. Anche io avevo ricominciato a fare serate, a luglio. Però ho capito presto che la situazione non era gestibile. Mi sono resa conto che tutti si ammassavano e quindi non me la sono più sentita. Sono stata nelle Marche e in Calabria, tutti posti dove c’erano pochissimi casi, ma alla fine in discoteca non si rispettano le distanze. Mi dispiace dirlo ma se anche i proprietari avessero gestito meglio la situazione ora non avrebbero dovuto richiuderle. Anche se, in generale, non credo sia giusta questa scelta del governo, perché situazioni del genere esistono e sono molte: l’altro giorno ero a Palermo in aeroporto ed eravamo tutti ammassati. Certo, con le mascherine. Io ho il terrore di finire in ospedale, intubata e anche quando ho fatto quelle serate, tenevo le persone a distanza, anche per fare le foto". "Non voglio vedere nessuno - conclude - perché chi me lo dice dove sono stati, che controlli hanno fatto? Non mi fido per niente. Purtroppo non torneremo alla vita di prima, non a breve".