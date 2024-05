Il ristorante "La tavernaccia" fra le "eccellenze italiane" per il biennio 2024-2025

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lo staff manageriale di "Eccellenze Italiane", portale web che opera sul web da più di un decennio, aveva intuito già molto tempo fa quanto importante e difficoltoso sarebbe diventato contraddistinguere in modo adeguato la nostra immagine di Italiani nel mondo e salvaguardare l’unicità del nostro lavoro contro contraffazioni e imitazioni d’ogni genere. "Eccellenze Italiane" ha riconosciuto a "La tavernaccia", nota trattoria di Palermo conosciuta per le sue pietanze tipiche palermitane, il posizionamento fra le eccellenze italiane per il biennio 2024/2025. "La tavernaccia" si trova in via Pignatelli Aragona 86.