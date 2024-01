"Tacco 12": pubblicato il nuovo romanzo di Fabrizio Mineo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Tacco 12” Giulio, affascinante quarantenne, autore di favole per bambini, abituato a frequentare donne molto più giovani di lui, vivendo rapporti perlopiù vuoti e superficiali ma dall’alto profilo erotico, scorge dalla finestra del suo appartamento seminterrato a Roma, le gambe di una donna. Inspiegabilmente quelle gambe lo attraggono in maniera violenta, lo eccitano parossisticamente. Colpito da questa attrazione quasi adolescenziale e incontenibile si ripropone di scoprire chi sia la donna a cui appartengono. Una curiosità che pian piano si trasforma in ossessione. Quando per puro caso riesce a scoprire l’identità della donna misteriosa, l’ossessione per quelle gambe non si interrompe.

Al contrario, le avventure con altre giovani donne diventano sempre più vuoti cliché, che per gli altri uomini sarebbero sogni irrealizzabili, ma per il protagonista diventano episodi scialbi, senza alcuna emozione, imparagonabili a quello che potrebbe essere un incontro con la donna desiderata. La curiosità verso quelle caviglie misteriose, ormai soddisfatta, si trasforma piano piano in desiderio spasmodico di possedere quella donna. Un avvicendarsi di avventure erotiche in cui il protagonista affronterà una ricerca che lo porterà a fare i conti con la sua intimità, le sue ossessioni e la scoperta dei suoi peggiori istinti. Un racconto dalle immagini fortemente esplicite che porterà a un finale inaspettato.