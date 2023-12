Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Caccamo. Il Trombettista Calogero Barino pubblica su tutte le piattaforme digitali, il suo primo brano inedito uscito Mercoledi 20 dicembre,in collaborazione con il Maestro Vincenzo Guerra,un dal titolo "Swing Number One"distribuito dall'Etichetta Discrografica "Hammer Music Italia". Il brano nasce dall'ispirazione di un lontano ricordo Musicale dell'Artista Stesso dando Vita ad un Swing Melodico e ritmato allo stesso tempo. L'Artista nasce a Pietraperzia nel 1967 e ha iniziato i primmi passi Musicali nella Banda del paese. Negli anni 80/90 si esibisce con vari gruppi musicali,negli anni 2000 si trasferisce a Caccamo per impegni lavorativi dove vive ancora oggi. Da qualche anno pubblica musica indipendente su tutte le piattaforme Musicali,Spotify,Youtube etc... Esegue musica famosa,dal Jazz al Pop e Musica Leggera elaborata per tromba e mostra in ogni suo brano musicale,stile unico e fantasioso che viene apprezzato da un notevole numero di ascoltatori. Chiude questa sua pressentazione con una citazione di George Eliot: "Non e' mai troppo tardi per essere cio che avresti voluto essere." Ecco il link d'ascolto. https://open.spotify.com/album/01768PQteqbY1uFVmxSM7k?si=FZBCIRk5RNywXrd82Hf_bg&context=spotify%3Aalbum%3A01768PQteqbY1uFVmxSM7k