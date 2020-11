Sweet persecution, il nuovo singolo dei Fys insieme a Fulvio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il desiderio di farsi strada tra le macerie del nostro cuore. "Sweet persecution" è il primo singolo frutto della sperimentazione fra il duo di musica elettronica Fys, composto da Pietro Gugliotta (programming, sample, synth) e Gabriele Marchese Ragona (chitarra e basso), ed il cantautore Fulvio Federico, in arte Fulvio. Il sogno di un amore eterno e indistruttibile, uno scenario in cui il tempo sembra fermarsi, per poi ritrovarsi a volare fra le difficoltà della vita con un solo obiettivo, superare le avversità lasciandosi trasportare dall’amore, l'unica, vera e dolce persecuzione.

Il brano nasce nei difficili mesi del lockdown, quando i Fys e Fulvio hanno deciso di cominciare a sperimentare ed incrociare le sonorità elettroniche, i synth, gli arpeggiatori e le chitarre distorte, alle parole ed alla voce del cantautore. Nel video, visibile sul canale Youtube del duo Fys, si prova a ricostruire un viaggio immaginario, una ricerca fra le macerie che nasconde insidie e difficoltà, verso una meta ancora tutta da scoprire, la dolce persecuzione.

"Sweet persecution" sarà il quarto Ep dei Fys, duo palermitano di musica elettronica: dopo "Fys" del 2017, la colonna sonora del documentario "Il banco vince" (2018) e "Less is more" del 2019, il 2020 si concluderà con l'arrivo di questo Ep, creato ed arrangiato con Fulvio Federico, in arte Fulvio, che si è occupato dei testi e della parte vocale. L'Ep "Sweet persecution" uscirà venerdì 4 dicembre e sarà disponibile per l'ascolto ed il download sulle principali piattaforme digitali. Il singolo "Sweet persecution" è disponibile dal 27 novembre su tutte le piattaforme digitali, il video è invece disponibile sul canale dei Fys su Youtube.