Sulle ruote dell'innovazione trinacria bike wagon, il carretto siciliano 4.0 in viaggio dalla tradizione alla contemporaneità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Al via il tour nazionale del carretto 4.0 Trinacria Bike Wagon, il progetto di re-design del carretto siciliano tradizionale realizzato dall’Associazione Lisca Bianca in partenariato con il Centro Studi Opera Don Calabria, Yam s.r.l., Sguardi Urbani, Tan Panormi e l'Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana, finanziato dalla Fondazione con il SUD e sostenuto da OMA (Osservatorio dei Mestieri Artigiani). Il prototipo del carretto 4.0 sarà in esposizione dal 17 al 23 aprile 2023 al Fuorisalone Design Week a Milano, nell’ambito dell’evento “A Casa Ovunque ‘23” in Via Savona 35, di Sfera MediaGroup - la divisione infanzia di RCS MediaGroup – e The Playful Living e dal 25 aprile al 1° maggio 2023 alla 87° Mostra Internazionale dell’Artigianato a Firenze nell’ambito dell’evento “MIDA” organizzato dall’Osservatorio dei Mestieri Artigiani alla Fortezza da Basso.

Il prototipo è frutto di un percorso di coprogettazione durato tre anni attraverso un’azione sistemica di mentorship coordinata dall’associazione Lisca Bianca grazie alla Project Manager Delia Di Bona e alla Social Innovation Manager Giorgia Turchetto, referente per conto di Fondazione con il SUD e OMA. Al processo di re-design hanno contribuito un team di esperti internazionali, composto da da Luca Fois Creative Advisor, docente presso il Politecnico di Milano, Scuola del Design del Polimi, Mauro Oliveri food designer titolare dello Studio Oliveri, Bernardo Corbellini fondatore, dello studio ToyBee attivo a Milano dal 2011 e Francesco Belvisi, Designer progettista presso YAM s.r.l, che ha coinvolto giovani ragazzi e ragazze disoccupati, inoccupati, neet e/o a rischio dispersione scolastica con designer ed esperti locali e nazionali, maestri artigiani, studenti delle scuole superiori e dell’Accademia di Belle Arti di Palermo. La sfida di Trinacria Bike Wagon è di connettere il design con l’artigianato tradizionale, dando vita ad un oggetto innovativo che mantenga la funzione di trasporto tradizionale del carretto siciliano, ma ridefinendolo come un innovativo provider esperienziale.

Il nuovo carretto 4.0 dialoga con il contemporaneo, diventa una piattaforma itinerante che, nelle piazze e nelle strade, trasporta cibo (food design), gioco (toy design) e nuove forme relazionali (prossimità), portando le cose alle persone e le persone alle cose. Nel progettare e costruire il pre-prototipo si è seguito un processo di “Product Service System Design” che tiene conto di un insieme integrato di prodotti, servizi, spazi, artefatti comunicativi e strategie, capace di offrire soluzioni organiche ed etiche a domande complesse: un approccio “human-centered” basato sugli utenti e sui loro bisogni, applicando conoscenze e tecniche di usabilità. Un ulteriore elemento distintivo è l’utilizzo della tecnologia robotica della stampa 3D per la realizzazione degli elementi portanti del carretto. “Con questi due eventi si porta all’attenzione nazionale un oggetto che è erroneamente considerato solo siciliano. Questo progetto vede la tradizione e l’innovazione come facce di una stessa medaglia, un modo per mantenere intatta la funzione del carretto tradizionale, cioè “trasportare le cose - da - per tutto” con la possibilità di trasformare questo oggetto da folkloristico a meme culturale glocal”, ha affermato la mentor del progetto Giorgia Turchetto.

“L’obiettivo di Trinacria Bike Wagon – conclude la Project manager del progetto Delia Di Bona - è la costituzione, nei prossimi mesi, di una startup composta dai partner di progetto, da alcuni degli studenti che hanno seguito il percorso di formazione e mentoring, dagli artigiani che sono stati coinvolti nel processo. L’auspicio è consolidare una nuova impresa che in modo inclusivo generi opportunità di lavoro per i giovani attraverso una filiera tipica dell’innovazione sociale perché espressione di un genio collettivo che in modo interdisciplinare connette prossimità con il design, con nuove forme di turismo esperienziale, una nuova brand identity, nuovi prodotti e servizi”. In queste prime due tappe del tour nazionale a Milano e a Firenze, il carretto 4.0 Trinacria Bike Wagon sarà presentato nella sua forma “basic” privo di decori e fregi: una cargo bike a trazione elettrica che potrà essere personalizzata e resa custom made grazie all’intervento di artigiani e nuovi artigiani digitali. Il nuovo carretto parlerà molti linguaggi da quelli iconici e tradizionali tipici della Sicilia, fino al fumetto, all’arte, etc. Gli aggettivi del nuovo carretto sono: iconicità, usabilità, sostenibilità, esperienza, nuovi linguaggi, storytelling, heritage innovation, destination management.

L'interpretazione decorativa degli elementi tradizionali dei maestri del carretto siciliano nella nuova cargo bike si ricompongono ed evolvono in pannelli decorativi realizzati con materiali, tecniche e linguaggi innovativi della tradizione attraverso un processo di riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero.