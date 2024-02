Successo di pubblico per la prima sfilata del Carnevale termitano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Termini Imerese, 04 febbraio 2024 – Un tripudio di allegria, divertimento e tanta musica. Si è chiusa la prima giornata de "Il Carnevale Termitano". Maschere, bambini e bambine hanno fatto da padroni. La kermesse si è aperta ufficialmente con la tradizionale consegna delle Chiavi della città ai Nanni, seguita dalla sfilata dei gruppi appiedati e il carro dei Nanni. Questa settimana sarà ricca di appuntamenti per i “Nanni”, che saranno impegnati di mattina con i giri nelle scuole per portare allegria ai bambini di Termini Imerese e del comprensorio e di pomeriggio saranno invece al fianco di case di cura per anziani e case famiglia.

Un nutrito ed intenso calendario, per provare a raggiungere anche chi non riesce a partecipare, per motivi di vario genere, alle sfilate. I biglietti in vendita per le sfilate di sabato e domenica, si possono acquistare presso il corner presente in piazza Duomo o presso i punti vendita che hanno aderito all’iniziativa. I biglietti d’ingresso con prezzo ridotto in abbonamento per l’ingresso alle due giornate saranno acquistabili fino ad esaurimento scorte. "Il Carnevale Termitano è partito in grande stile sin dal momento della sua presentazione, avvenuta in Assemblea Regionale Siciliana. La tradizione deve continuare a vivere e in futuro. Deve crescere, non solo nei sentimenti della cittadinanza ma anche in termini di visibilità e di ricadute economiche - dichiara la sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova - Stiamo lavorando per costruire un arredo attorno alla kermesse che non esisteva più, nel far rivivere uno spirito che sembrava perduto. Investire sulla nostra significa investire sul nostro presente e sul nostro futuro. È l'obiettivo per i prossimi anni. In questo percorso, l'intento dell'amministrazione comunale, è quello di dar vita a una Fondazione del carnevale termitano, che possa camminare con le proprie gambe e con il sostegno il supporto delle istituzioni".

"È iniziato il carnevale di Termini Imerese, per me è come se fosse sempre la prima volta - commenta Nando Cimino, che ogni anno interpreta la celebre figura storica del Notaio Mezza Pinna, con il compito di dettare le ultime volontà della maschera con la lettura del Testamento del martedì - Vedere una grande partecipazione è una gratificante per gli organizzatori, per la nostra città e per tutti quanti si stanno impegnando perla buona riuscita della dell'evento".

“Buona la prima - commentano da Rti Dinamica, il concessionario del Carnevale termitano 2024 -. È stato più che positivo il nostro debutto con questa prima sfilata, che ha raccolto oltre le nostre aspettative consenso di pubblico. Tantissimi in maschera, non solo bambini, hanno rallegrato la nostra manifestazione e gli spettacoli hanno riscosso grande successo. Dall’inizio delle sfilate il palco si è animato e gli spettacoli della sera, da I quattro gusti e per concludere con il concerto Main Stage di Radio Time 90, siamo riusciti a far ridere e ballare tutta la piazza. Adesso abbiamo questa settimana molto intensa per definire gli ultimi accorgimenti per le due giornate di Termini bassa".