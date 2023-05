Su TikTok il produttore palermitano Piero Sala è il sovrano della classifica della musica online

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una canzone del 2017, il cui successo riparte dal basso e che diventa all’improvviso disco d’oro sei anni dopo la pubblicazione, nel 2023, grazie a TikTok e all’ostinazione di un produttore palermitano. È una storia tipica del mondo dei social di oggi quella di “Bambola”, la canzone di Matteo Milazzo, prodotta e musicata dalla Air Music del produttore di Ficarazzi Piero Sala, che grazie al social network cinese più in auge del momento è diventata il brano più condiviso nella piattaforma di videosharing a oggi nel 2023, accompagnando i video di almeno 13 mila e 600 TikToker certificati.

Dal locale Nennella di Napoli, dove il brano è utilizzato per intrattenere il pubblico, sino agli ascolti lungo le strade della movida di tutta Italia più frequentate dai giovani, il successo di “Bambola” si è ridiffuso come un tormentone che ha scombussolato le regole classiche delle classifiche, espandendosi non con mezzi tradizionali come la radio o la tv, ma grazie ai nuovi media online, portandolo a toccare, sei anni dopo la sua prima uscita e due dopo il passaggio a X factor dello stesso Matteo Milazzo, la cima del disco d’oro. Video da TikTok: https://www.tiktok.com/@giovtir/video/7144641099490004230 Un successo anche per il produttore di “Bambola” Piero Sala, responsabile dello studio di produzione “Air music” a Ficarazzi, diventato punto di riferimento sociale per decine di giovani aspiranti cantanti e artisti del sud Italia, che lo hanno scelto come una sorta di “talent scout del popolo”, capace di dare voce e un microfono a chi vuole esprimere la propria arte: dal rock al melodico, passando per la trap. «Un modo alternativo e allo stesso tempo produttivo – dice Sala - per togliere i giovani dalla strada e dare loro voce. In Sicilia, per esempio, abbiamo tanti artisti inespressi provenienti da luoghi impensabili. Basta solo dare loro una possibilità».

«Il bello dell’arte è questa imprevedibilità – continua Piero Sala – e non mi aspettavo che “Bambola” potesse avere una ennesima nuova vita. Solo il video ufficiale ha raggiunto 32 milioni di visualizzazoni su YouTube. Tutto partito da Ficarazzi. Non è magia. Solo ostinazione e professionalità».