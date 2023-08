Stupro al Foro Italico, Il tiktoker Lorenzo Tripi: "Dove era lo Stato quella notte e dove è oggi?"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il popolo di TikTok si schiera al fianco della ragazza violentata da sette uomini a Palermo e accusa: «Dove era lo Stato quella notte e dove è oggi?». Lo fa attraverso le parole di uno dei tiktoker siciliani più noti in Italia, ovvero Lorenzo Tripi, attraverso il canale “Bestia dei social”. (Guarda il video)

Tripi, 22 anni, manager di “Italy food porn Sicilia”, denuncia: "Lo Stato, che dovrebbe applicare la legge, dov’era la notte in cui quella ragazza è stata stuprata al Foro Italico? Una notte in cui non c’era un controllo, una telecamera accesa o semplicemente un lampione a fare un po’ di luce". E ancora Tripi: "Ormai chi denuncia deve spaventarsi e temere ripercussioni, mentre chi commette uno stupro o un femminicidio, dopo pochi anni esce dal carcere, come se nulla fosse. Una donna stuprata viene considerata come una che “se l’è cercata”, mentre lo stupratore è un genio".

Da qui l’appello di Tripi ai suoi coetanei che lo seguono da tutta Italia: "Ci deve essere un cambio di mentalità. Ragazzi, quando ci viene detto un 'no', si deve rispettare. E l’unica cosa da fare quando si sta con una ragazza ubriaca è riaccompagnarla a casa. E lo Stato deve prevenire, non discutere dopo, quando i disastri sono già avvenuti".