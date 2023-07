Gli studenti della scuola di cinema Piano Focale sul set del film "Cuori di Sale"

La splendida Villa Riso, villa storica del XVI secolo ubicata nell’area della Piana dei Colli a Palermo e sede didattica della scuola di cinema Piano Focale, è stata scelta, dal 5 al 7 luglio, come location per le riprese del film “Cuori di sale” (Hearts of Salt) di produzione italo-britannica-tunisina, con la regia di Rosa Russo. Protagonista del film è l’attore gallese 35enne Alexander Vlahos, noto per la serie “Merlin”. Nella troupe del film lavorano anche gli studenti della Scuola di Cinema Piano Focale, che hanno frequentato i corsi di Regia e Direzione della Fotografia, coordinati dal delegato Marco Lorusso. Gli allievi di quest’anno, infatti, a fine anno accademico, sono stati subito contrattualizzati per il lungometraggio, realizzando il sogno che li aveva spinti a iscriversi alla scuola. Un grande risultato tutto siciliano, quindi, raggiunto grazie all’alta formazione cinematografica di Piano Focale.

A Villa Riso verranno ambientate diverse scene. Nelle suggestive stanze si gireranno gli interni, mentre gli esterni avranno luogo nel rigoglioso parco che circonda la Villa. Il film è una coproduzione tra l’italiana Artimagiche Film e Pfa Films che è anche distributore, con Blue Lions Films e Webra Multimedia per il Regno Unito e Cinétéléfilm per la Tunisia. Protagonista è Alexander Vlahos, amato interprete britannico che ha partecipato a serie di successo come Merlin (2012), Versailles (2015-2018), Outlander (2022), Sanditon (2022-23). L’attore, figura anche nel cast della commedia romantica Irish Wish al fianco di Lindsay Lohan, per Netflix.

Fra gli altri attori: Paride Benassai , Eleonora De Luca, Roberta Rigano, Fares Landoulsi, Gaetano Aronica, Saverio Santangelo, Michele Perrotta, Fabio Orso, Massimo Marotta. Il film ruota attorno alla questione del cambiamento climatico. Un ornitologo britannico, arrivato in Sicilia per approfondire gli effetti del cambiamento climatico sulle migrazioni, sarà testimone di una serie di eventi drammatici. Dovrà, così, abbandonare il suo ruolo di osservatore distaccato, ma le vicende saranno più difficili di quanto a prima vista sembrerà. Il film analizza gli scontri culturali, i legami familiari, i rapporti umani, gli scontri generazionali. Attraverso colpi di scena, ritrae un mondo in crisi e i problemi umanitari ed ecologici, che fanno da sfondo alla storia, riflettendo il malessere quotidiano.