"La stranezza" sbarca in tv: Ficarra e Picone in prima visione su Rai1

Domani sera, mercoledì 1° maggio, alle 21.30 Rai 1 trasmette in prima visione tv il film La stranezza, uno dei campioni di incasso della stagione cinematografica 2022-2023. Diretto dal palermitano Roberto Andò, il film di Rai 1 La stranezza vede Toni Servillo nei panni di Luigi Pirandello. Con lui, nel cast, anche diversi palermitani. Nell'elenco degli attori ci sono Salvo Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò, Rosario Lisma, Aurora Quattrocchi, Donatella Finocchiaro, Galatea Ranzi, Fausto Russo Alesi, Filippo Luna e Tuccio Musumeci. Oltre a Luigi Lo Cascio.

Il film incentrato sul celebre autore agrigentino Luigi Pirandello vede nel cast una coppia che piace anche in vesti inusuali: Ficarra e Picone. Un tuffo nel 1920 quando Luigi Pirandello torna in Sicilia e per puro caso incontra due becchini, anche attori di teatro per passione, Onofrio e Sebastiano ovvero Ficarra e Picone. Da qui nascerà quella “stranezza” quel teatro nel teatro da cui si darà vita nel 1921 all'opera destinata a cambiare il corso della drammaturgia contemporanea: “Sei personaggi in cerca d’autore”.

Un film che è valso al palermitano Roberto Andò, insieme a Ugo Chiti e a Massimo Gaudioso, il David di Donatello per la miglior sceneggiatura originale. "La stranezza" ha portato a casa anche i premi per la miglior produzione (Angelo Barbagallo e Attilio De Razza), miglior scenografia (Giada Calabria e Loredana Raffi), migliori costumi (Maria Rita Barbera).

Ma il film di Roberto Andò ha vinto anche il Nastro dell’anno 2023, riconoscimento che il direttivo dei Giornalisti Cinematografici assegna scegliendo tradizionalmente ogni anno un’opera che merita una particolare sottolineatura di eccellenza. Un premio di eccellenza che va oltre le candidature e dà un riconoscimento al film che ha segnato una vera e propria svolta non solo nel rapporto col pubblico ma anche con la sua inedita creatività, premiando il regista Roberto Andò anche sceneggiatore con Massimo Gaudioso e Ugo Chiti, i produttori Angelo Barbagallo (Bibi Film) e Attilio De Razza (Tramp Ltd) con Giampaolo Letta (Medusa) e Paolo Del Brocco (Rai Cinema). Con loro, naturalmente, Nastri d’Argento per i tre eccezionali interpreti molto amati dal pubblico come Salvo Ficarra, Valentino Picone e Toni Servillo, un trio sorprendente che ha davvero conquistato l’affetto e gli applausi delle platee cinematografiche oltre ogni previsione.

Come si legge nella motivazione del direttivo nazionale dei Nastri d’argento "La stranezza è un film che, giocando con intelligenza sui tasti dell’intrattenimento popolare e della cultura più alta, ha saputo aprire una nuova strada anche alla commedia, da sempre regina del box office, ma finalmente capace di conquistare il pubblico con la rilettura cinematografica di un metateatro squisitamente pirandelliano in cui irrompe con eleganza la spontaneità di una comicità irresistibile".