"La Stranezza" continua a riempire i cinema: la pellicola "palermitana" stravince al botteghino con numeri da record

Presentato alla diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma 2022 e in sala dalla scorso 27 ottobre “La stranezza" è già un successo da record. Il film diretto da Roberto Andò con Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone, che racconta Pirandello e la nascita del suo capolavoro “Sei personaggi in cerca d’autore”, stravince al botteghino registrando il miglior incasso della stagione.

Annuncio apparso anche sui social nella pagina Medusa Film che monitora continuamente l’andamento della pellicola: “La stranezza sfiora i 4.2 milioni di euro con 630 mila spettatori- si legge nel post pubblicato il 14 novembre- ieri il film di Roberto Andò con Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone ottiene altri 295mila euro portando in sala 42.731 spettatori ed è il film italiano più visto della stagione cinematografica con € 4.186.247 e 630.513 spettatori”.

Numeri vincenti di uno straordinario riscontro di pubblico che già dopo le prime settimane dal debutto al cinema e erano destinati a crescere, come si legge nel post datato il sette novembre: “La Stranezza conquista il primo posto anche domenica con altri 414mila euro e 60.384 spettatori e si attesta come Miglior incasso italiano della stagione. Il film di Roberto Andò raggiunge dopo undici giorni di programmazione un totale di € 3.138.943 e 470.122 spettatori”.

Il film incentrato sul celebre autore agrigentino Luigi Pirandello vede nel cast una coppia che piace anche in vesti inusuali: Ficarra e Picone. Un tuffo nel 1920 quando Luigi Pirandello torna in Sicilia e per puro caso incontra due becchini, anche attori di teatro per passione, Onofrio e Sebastiano ovvero Ficarra e Picone. Da qui nascerà quella “stranezza” quel teatro nel teatro da cui si darà vita nel 1921 all'opera destinata a cambiare il corso della drammaturgia contemporanea: “Sei personaggi in cerca d’autore”.