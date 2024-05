Il museo, il ritratto di Francesca Morvillo e il concerto per la scorta: così la Rai ricorda il 23 maggio 1992

Sono diversi i programmi nel palinsesto della Rai in occasione del 32esimo anniversario della strage di Capaci. Tre le trasmissioni previste nello spazio della prima serata tra Rai Storia e Rai Cultura.

Il museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Dare vita a un museo che continui a diffondere la memoria e la cultura della legalità: un sogno che - negli oltre trent’anni in cui ha raccontato la storia di Giovanni Falcone e il suo sacrificio per la lotta alla mafia – ha sempre accompagnato la sorella Maria. Un sogno diventato il “Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, a cui “Italia. Viaggio nella bellezza” dedica la puntata, firmata da Brigida Gullo con la regia di Eugenio Farioli Vecchioli, in onda il giorno dell’inaugurazione e in occasione dell’anniversario della strage di Capaci giovedì 23 maggio alle 21.10 in prima visione su Rai Storia. L'idea del Museo del presente nasce da una domanda: come trasformare la memoria di fatti storici, in progettazione? Come passare dalla testimonianza alla memoria collettiva? Lo spazio immaginato per raccontare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non è solo un luogo di memoria, ma di azione, in cui diversi soggetti sono chiamati a collaborare a un progetto che sovverte le regole del classico museo e crea percorsi nuovi, da esplorare.

Ad accompagnare il visitatore saranno alcuni oggetti, testimoni di momenti di umanità della vita dei due magistrati: la poltrona sulla quale Giovanni Falcone, ragazzo, prese la decisione di studiare legge, la bicicletta sulla quale Paolo Borsellino trovava i suoi unici momenti di svago da una vita blindata, la penna che Falcone aveva in tasca nel momento dell’esplosione di Capaci, e ancora le papere di cui faceva collezione, un monito, per ricordare a sé stesso che l’errore è dietro l’angolo. Il Museo del Presente supera i confini di Palermo e della Sicilia nel momento in cui chiama a collaborare aziende del nord Italia che mettono a disposizione del progetto il loro saper fare artigiano e industriale. E così nascono i due colori che sono la cifra degli spazi espositivi: il blu Falcone e il blu Borsellino, richiami cromatici al loro amore per il mare di Palermo. La sinergia tra la Fondazione Falcone, il Comune e la Città Metropolitana di Palermo, ha portato alla scelta di Palazzo Jung come sede museale. Un luogo simbolico, a pochi metri dalla Kalsa e da piazza Magione, proprio lì dove Falcone e Borsellino sono nati e hanno trascorso la loro infanzia. Il 23 maggio quello spazio, recuperato, viene restituito alla collettività e diventa luogo di incontro e di costruzione del presente.

La storia di Francesca Morvillo

La storia, rimasta nell’ombra in questi anni, di una delle prime donne che scelsero la carriera in magistratura, proprio dopo l’apertura della carriera al femminile nel 1964. Una donna il cui nome è indelebilmente impresso nella storia e nella memoria del nostro Paese: Francesca Morvillo, magistrato e moglie del giudice Giovanni Falcone. In occasione del 32° anniversario della strage di Capaci, in cui perse la vita insieme al marito e agli agenti di scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, Rai Cultura le dedica lo speciale “Francesca Morvillo, donna di legge”, in onda giovedì 23 maggio alle 22.10 su Rai Storia. L’attività di Francesca Morvillo viene analizzata dalla storica Giovanna Fiume e dalla giurista Paola Maggio ed è arricchita dalle testimonianze dai magistrati Francesco Messineo e Toti Salvago, suoi compagni di studio e colleghi.

A raccontare gli anni di attività alla Procura del Tribunale per i minori è una delle prime magistrate siciliane, Marisa Ambrosini, giudice e amica di Francesca Morvillo. Ricordi che tratteggiano il ritratto di una donna volitiva, instancabile lavoratrice, saggia e riservata che ha scelto di condividere con Falcone la vita blindata, la complicata quotidianità, ma anche le questioni giuridiche che erano alla base del lavoro incessante del pool antimafia. Di questo sono testimoni Giuseppe Ayala, Pietro Grasso e la sorella del giudice, Maria Falcone. In controluce si snoda la storia di una città vessata dalla mafia: Palermo, in cui tutti hanno tratto profitti dal malaffare e in cui è stato difficile innescare un cambiamento, come raccontano il sindaco Leoluca Orlando e la giornalista Bianca Stancanelli. Oggi Palermo sembra riscoprire Francesca Morvillo: al balcone del liceo Vittorio Emanuele, il liceo che lei ha frequentato, compare un lenzuolo col suo nome, le è stata intitolata una biblioteca universitaria e la sua tesi di laurea sta per essere pubblicata e potrà essere consultata dagli studenti che scelgono di dedicarsi alla legge e alla cultura della legalità.

Il concerto su Rai Cultura

A 32 anni dall'attentato che uccise il magistrato Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, moglie di Falcone e magistrato, e tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, Rai Cultura ripropone, giovedì 23 maggio alle 21.15 su Rai 5, il concerto "Insieme per non dimenticare".

Il concerto della banda musicale della polizia in onore delle scorte di Falcone e Borsellino venne registrato nel 2018, al Teatro Massimo, in occasione del 26° anniversario della strage di Capaci. Regia di Barbara Napolitano.