"Storia incredibile dell'uomo con tre gambe", autore palermitano rispolvera un siciliano leggendario

Entrambi Lentini di cognome, entrambi bravi col pallone tra i piedi, entrambi di sangue siciliano. Solo che il primo in ordine cronologico, nato nel 1889 con tre gambe, quattro piedi, sedici dita e due apparati genitali, è stato una stella del circo in America, il secondo è stato un ottimo calciatore che nel 1992 passò alla storia per il trasferimento miliardario dal Torino al Milan. Un altro trasferimento, da Rosolini agli States, ha invece cambiato la vita di Francesco Lentini, diventato poi Frank Lentini. Di quest'ultimo racconta le vicende Alberto Giuffrè, giornalista di Sky TG24, in "Storia incredibile dell'uomo con tre gambe", edito da Minimum Fax (pp. 146, 16 euro).

Scavando negli archivi dei giornali americani, Giuffrè ricostruisce anche se non del tutto fedelmente, come dichiarato dallo stesso autore, un'esistenza unica sin da quando viene al mondo. Francesco sconvolge la levatrice e le altre donne che assistono la madre durante il parto e che contano stupefatte l'insolito numero di arti del neonato. Non è difficile immaginare come possa essere accolta una creatura così nella Sicilia tardo ottocentesca. Eppure i genitori, Natale e Giovanna, sembrano già vivere in un futuro più inclusivo e dopo un comprensibile momento di smarrimento le provano tutte per capire cosa sia accaduto.

Tra consulti medici e ardite spiegazioni che trovano origine nella superstizione, Giuffrè non descrive soltanto la vita di "Ciccinieddu tri pieri", ma fa un ritratto della società del tempo, immergendosi ovviamente in quei contesti attraversati dall'esistenza di Lentini. Nel libro c'è dunque la massiccia emigrazione che vede partire dai porti britannici navi stipate di siciliani e non solo in cerca di fortuna. C'è l'avversione verso i disabili ("gli handicappati devono fare gli handicappati", dice il cognato nel giorno del matrimonio tra Frank e l'attrice Theresa Murray). Ma c'è anche l'ostinazione del protagonista che svolta dopo aver visitato un istituto che ospita sordi, ciechi, muti e mutilati. A portarglielo è l'impresario che lo aveva scoperto nel Siracusano, prima di imbarcarsi per l'America. "Io ti voglio aprire gli occhi in mezzo ai ciechi", gli dice.

Da lì il piccolo Francesco, che ha solo 9 anni, spicca il volo. Arriva a Boston e pian piano si ritaglia uno spazio importante nel suo ambito, viene ingaggiato dal circo Barnum. E anche la sua carriera negli States è l'occasione per l'autore di scattare una fotografia della realtà a stelle e strisce dell'epoca, con un occhio particolare d'attenzione verso i controversi freak show che ebbero successo grazie anche all'aspetto insolito dei protagonisti portati in scena. Comprese le tre gambe di Francesco Lentini da Rosolini, destinato a rimanere nascosto in casa e invece passato alla storia come Frank "u maravigghiusu".