Una storia di amicizia oltre ogni disabilità: Gabriele e Alice danzano insieme contro le diversità

Un'amicizia oltre ogni diversità. Sul palco solo amore per uno sport e per un legame che non conosce limiti. Sulle note del film musical "The greatest showman" due piccoli palermitani, Gabriele e Alice, una bimba normodotata e un bimbo "speciale" hanno ballato insieme ai campionati italiani di danza sportiva che si sono svolti a Rimini.

"Una meravigliosa storia di inclusione, talmente meravigliosa e straordinaria da non sembrare vera - racconta Pasquale Di Maggio, garante per la disabilità del Comune di Palermo -. E invece è la dimostrazione di quanto si possa fare per dare forma e sostanza a un sogno.

La storia è quella di Gabriele e Alice, delle loro famiglie, della loro maestra Noemi Santoro, della Federazione danza sport. "Una meravigliosa storia di inclusione che si vive a Palermo - spiega Di Maggio - dove si realizza quotidianamente, insieme ad altre incredibili storie come questa".

Emozioni vere, di quelle che toccano l'anima. "Una bimba normodotata e un bimbo speciale - conclude - si sono uniti in un sogno. Felicità e gioia nei loro volti, danzando durante i campionati nazionali sulle note del film musical "The greatest showman". Gabriele e Alice hanno raccontato e raccontano ogni volta che danzano insieme, come l'amicizia vada oltre qualsiasi diversità, creando legami che rompono ogni barriera. Storie come questa ci spingono a credere che un mondo migliore sia possibile. Una società inclusiva è un sogno realizzabile. Palermo inclusiva è un sogno realizzabile. Gabriele e Alice, danzando, sono qui a raccontarlo a ciascuno di noi".