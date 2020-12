Per 15 dipendenti di Poste della provincia di Palermo le "Stelle al Merito del lavoro"

Novantadue dipendenti del gruppo Poste italiane riceveranno le "Stelle al Merito del Lavoro", assegnate dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Tra i premiati anche 15 lavoratori di Palermo e provincia. E' l'undicesimo anno consecutivo che Poste partecipa al conferimento dell’onorificenza.

In attesa del conferimento formale a cura della Prefettura di Palermo per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, 15 dipendenti in provincia di Palermo hanno ricevuto un attestato di stima e riconoscimento da parte dell’azienda. Si tratta di Daniela Bruno, Edoardo Caldarella, Maria Giovanna Camillieri, Salvatore Castellese, Mario Faldetta, Natale Gambino, Vincenzo Lelio, Leonardo Lo Mauro, Antonella Minneci, Aldo Nucifora, Chiara Palumbo, Filippo Parrino, Maria Cristina Romito, Antonino Sanfilippo e Salvatore Sgroi.

Le Stelle al Merito sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativacontinuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loroattività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale in azienda.