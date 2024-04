Stefano Rubbino e la sua "Eclissi di sole" per Orangle records

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Eclissi di sole” è il primo singolo pubblicato da Stefano Rubbino per l’etichetta “Orangle Records”, label milanese che vanta già all’attivo due dischi d’oro. Rispetto al precedente EP “Pasticche e confusione”, nato dalla commistione di due generi apparentemente distanti come il Pop e l’Elettronica, il singolo “Eclissi di sole” si concentra sull’anima Pop della scrittura di Stefano Rubbino, con un ritornello che sa di “tormentone”. Il brano può essere letto come la storia del distacco da una figura femminile, utilizzando la metafora del volo per rafforzarne il significato. Anche in questo caso la produzione è di Flavio Magliozzo, che in questo brano utilizza suoni più contemporanei. L’uscita del brano è arricchita da un articolato progetto grafico che ne accompagna l’evoluzione tramite illustrazioni e animazioni realizzate dall’artista Giulia Conoscenti, che ha collaborato con diversi esponenti della scena musicale italiana e ha lavorato per vari brand (ad esempio Barilla, Gucci). Il brano è disponibile su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.