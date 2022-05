La startup Threebot technology e altre 29 imprese alla borsa della ricerca In.Sicily

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La startup palermitana Threebot technology è stata scelta insieme ad altre 29 realtà siciliane per partecipare alla prima edizione di In.Sicily, evento di matching sull'innovazione unico nel suo genere, in programma ad Alcamo il 16 e il 17 giugno (presso il Castello dei conti di Modica). Ad inizio aprile, l’assessorato regionale alle Attività Produttive ha promosso una call per selezionare le migliori 30 startup e spin off siciliani da presentare nel corso della due giorni.

Il momento più rilevante della manifestazione sarà proprio la seconda giornata, interamente dedicata alle presentazioni che i giovani imprenditori siciliani faranno alla presenza di potenziali investitori. La Sicilia apre le porte ad una manifestazione di grande open innovation che ha l’obiettivo di valorizzare il tessuto innovativo siciliano e l’intero ecosistema.