Venti postazioni per startup: ai Cantieri il nuovo spazio dedicato all'accelerazione d'impresa

Spazi diffusi, 20 postazioni per startup ai Cantieri culturali della Zisa. La città di Palermo si appresta a ospitare due programmi di accelerazione di imprese: “New energy, green e clean tech” e “Inclusione, impatto sociale e salute”, realizzati da dpixel Srl con Polo Meccatronica Valley, SocialFare Impresa Sociale Srl e Consorzio U.N.I.V.E.R. presso i Cantieri Culturali alla Zisa - Spazio Tre Navate.

In questi giorni tecnici di Amg e Sispi stanno lavorando, allo spazio delle Tre Navate, per adeguarlo ad accogliere le 20 postazioni di startup. L'inaugurazione di Bravo Innovation Hub di Palermo, il programma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Invitalia dedicato alle imprese più innovative e realizzato nell’ambito dell’Asse VI del Pon Imprese e Competitività 2014-2020-React Eu, sarà inaugurato il prossimo 12 settembre. Il progetto è stato condiviso tramite protocollo di Intesa da Invitalia, Città Metropolitana e Comune di Palermo.

I programmi di accelerazione sono stati accolti con entusiasmo da Cccz - Associazione dei Cantieri, Comunità Cantieri Cuturali Zisa. Per venire incontro alle esigenze dell’amministrazione, l’associazione ha messo a disposizione gli spazi di coworking realizzati ai Cantieri. I programmi di formazione e startup si svolgeranno in una sorta di spazi diffusi, cablati e adeguati a ricevere le 20 postazioni di acceleratori di Impresa.

Gli spazi di coworking e aule didattiche messi a disposizione da Cccz, oltre le Tre Navate del Comune e il Ridotto De Seta, sono: Scuola Sperimentale di Cinema, CreZi Plus, Noz (Nuove Officine Zisa), Spazio Franco. “Con il Bravo Innovation Hub il Comune vuole sfruttare al meglio il programma del governo e di Invitalia e, soprattutto, fornire un servizio alle startup e imprese e rendere la città un luogo di sviluppo economico. Un’operazione che viene resa possibile solo grazie alla sinergia messa in campo negli ultimi mesi tra l’amministrazione e tutti gli attori protagonisti che ringrazio: dalle società, private e le partecipate del Comune, fino all’Associazione Comunità Cantieri culturali Zisa che ha subito intuito le potenzialità del progetto e messo a disposizione gli spazi per le startup. Infine, un ringraziamento agli assessorati alla Cultura e all’Innovazione digitale e agli uffici del Comune che hanno coordinato le attività che porteranno all’inaugurazione tra pochi giorni e che rappresenta una grande opportunità per la città”, afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.