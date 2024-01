La Puma gira uno spot a Palermo: moto e quad in piazza Pretoria, piazza Sant'Anna e via Pietro Bonanno

Piazza Sant'Anna, piazza Pretoria e via Pietro Bonanno. Sono le location scelte dalla Puma per girare uno spot in città il prossimo 25 gennaio. E' quanto si evince da un'ordinanza dell'ufficio Traffico firmata due giorni da dal dirigente Alessandro Carollo e pubblicata sull'albo pretorio del Comune.

Il provvedimento autorizza l'accesso di due moto che saranno utilizzate per le scene in piazza Sant'Anna e in piazza Pretoria, mentre per via Pietro Bonanno, strada che costeggia Monte Pellegrino, all'altezza del civico 44, è prevista la chiusura al transito veicolare durante le riprese che saranno effettuate con una camera car piazzata su un quad.

Di più, al momento, non filtra sul contenuto della pubblicità. Qualcosa legato al Palermo Fc, la squadra di calcio della città di cui il colosso tedesco è sponsor tecnico da questa stagione. Oppure una clip per le Puma Palermo, le sneakers vintage rilanciate proprio in questi mesi dalla multinazionale di Herzogenaurach e promosse di recente dalla popstar Dua Lipa con un post sui social? Bisognerà attendere poco più di una settimana per saperlo, di certo c'è che il capoluogo siciliano è ancora una volta il set di una produzione che probabilmente avrà respiro internazionale come già accaduto negli ultimi tempi con le serie tv The White Lotus e I Leoni di Sicilia.