Ultimo weekend di Sposa del Mediterraneo, grande pubblico per la sesta edizione

Grande successo e grande partecipazione di pubblico nella prima settimana della sesta edizione di Sposa del Mediterraneo 2020. La Fiera rimarrà aperta ancora fino a domenica 4 ottobre. Tanti i visitatori che nella prima settimana sono entrati, con ingresso e parcheggio gratuito, al padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo e hanno visitato gli stand con le ultime mode e tendenze in fatto di matrimoni. I giovani futuri sposi si sono confrontati con professionisti del settore e sono entrati in contatto con le aziende che li aiuteranno ad organizzare il loro giorno più bello.

In programma, fino a domenica ancora, sfilate e pronto moda organizzati da Luca Rasa con le sue “Fashion Models Group” in passerella. Ingresso consentito con mascherina. La Fiera sarà aperta venerdì dalle ore 16 alle 23; sabato dalle 16 alle 24; domenica dalle 15:30 alle 23. Ingresso Nord, via Imperatore Federico.