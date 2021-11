Sportfilmfestival, tra i premiati il presidente Figc Gravina e "nonno d'Italia" Lino Banfi

Grande successo per la serata di gala della quarantunesima edizione dello "Sportfilmfestival", la rassegna cinematografica internazionale, diretta da Roberto Marco Oddo, che si è svolta ieri al teatro Politeama. Nel corso della serata, presentata dalla giornalista Nadia La Malfa, sono stati consegnati i paladini d'oro, i riconoscimenti ai film in concorso provenienti da trenta nazionali.

Cinque i premi speciali previsti, che sono andati al presidente della Figc, Gabriele Gravina e gli attori, Lino Banfi, Alessio Vassallo e Lucia Sardo. Per la sezione "L'altro cinema" il film " Il diritto alla felicità" si aggiudica il paladino d'oro per la regia di Claudio Rossi Massimi, il film "Outraged", di Peter Klomp, vince per la sezione "Football film", mentre per la sezione "Paralimpic Film" il premio va al film "Astrid", di Marc Galver Lacruz. E ancora il film "Going for Gold" vince il paladino d'oro per la sezione "Olimpic Film" , mentre il miglior corto va al film "Grande Slam" di Mario Maellaro. E ancora il miglior lungometraggio va al film "On the Edge", di Mikhail Degtyar mentre per la sezione "E-Sport" si aggiudica il paladino d'oro il film "Good Control" di Xiquan Zhang. Istituito il premio dedicato alla memoria dell'ideatore della rassegna Vito Maggio, recentemente scomparso, che è andato al film "Il caso Pantani", per la regia di Domenico Ciolfi.

"Un'edizione per me speciale - spiega Oddo- non solo dal punto di vista emotivo, perché è stata dura non avere accanto a me il mio maestro Vito Maggio, ma anche della consacrazione internazionale perché abbiamo avuto film e registi proveniniti da trenta nazioni. Lo Sportfilmfestifal si conferma una vetrina internazionale per Palermo e un patrimonio culturale che va difeso e tutelato".