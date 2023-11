Sportfilmfestival, il Paladino d'oro per il miglior film va a "Lev Yashin the dream goalkeeper"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Cala il sipario sulla 43esima edizione dello Sportfilmfestival, la rassegna internazionale di cinema sportivo, che si è svolta nel teatro Pirandello di Agrigento e ha visto la partecipazione di oltre 150 film, in rappresentanza di 40 nazioni partecipanti. Il film "Lev Yashin the dream goalkeeper" del regista Chiginsky si è aggiudicato il Paladino d'oro come miglior film. Il Paladino d'oro e' stato assegnato a Francesco Bellomo direttore artistico del teatro e produttore e attore, a Gaetano Aronica, attore agrigentino protagonista dello spot su Palermo Capitale della Cultura 2025, e al presidente del Coni Giovanni Malagò che ha portato il proprio saluto in un video. La cerimonia di premiazione si è aperta con il ricordo dell'imprenditore Alberto Re, organizzatore e responsabile delle Pubbliche Relazioni del festival, da parte della figlia Natalia, Presidente del Movimento italiano per la Gentilezza, che ha voluto sottolineare l'importanza del peso delle parole nella comunicazione e ha lanciato la campagna di sensibilizzazione del Mig, patrocinata all'Ars, sull'importanza della pratica della gentilezza nei comportamenti quotidiani.

Nel corso della kermesse, che ha visto la partecipazione del sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, del prefetto di Agrigento Filippo Romano, del questore Tommaso Palumbo, il colonnello Provinciale Nicola De Tullio, stati consegnati i Paladini Excellence a delle personalità del territorio che si sono distinte in diversi ambiti. Il riconoscimento è stato assegnato al direttore della protezione civile regionale, Salvatore Cocina, a Nene Mangiacavallo, presidente Ecua Empedocle consorzio universitario, a Florida Sajeva, del centro culturale Farm Cultural Park di Favara, a Federica Salvo, direttrice Kolimpetra, a Margherita Orlando, dell'associazione Meno, all'avvocato Luciana Cardella, in rappresentanza dello "Studio Cimino & Partners, ad Antonella Attanasio delegato del Coni Agrigento, a Rino Lamendola, presidente dell'Ordine degli architetti di Agrigento, a Giuseppe Taibi, delegato del Fai di Agrigento e all'editore Giovanni Lo Giudice di Kalos.

"Siamo orgogliosi - ha detto il direttore artistico Roberto Marco Oddo - per il riscontro positivo che abbiamo riscontrato tra i registi internazionali, oltre cento, anche in questa edizione, felici di coniugare il cinema con la possibilità di ammirare le bellezze del patrimonio artistico e culturale di Agrigento. Gran parte di loro infatti si sono trattenuti più giorni per visitare la nostra Sicilia confermando come il festival sia un forte strumento di promozione del nostro territorio. Già da domani saremo al lavoro per la 44esima edizione perché in molti hanno già manifestato la voglia di tornare a competere con altri film e presto faremo partire già le iscrizioni per il prossimo anno". "Lo Sportfilmfestival - ha detto il sindaco Miccichè - ha trasformato Agrigento nella capitale del cinema mondiale, con le presenze di tanti registi e produttori internazionali che mi hanno inondato di apprezzamenti e ringraziamenti per la kermesse, per l'ospitalità, per la citta' che hanno avuto occasione di ammirare in questi giorni. Voglio dedicare questo festival al mio amico Alberto Re".

I premiati per le categorie in concorso

Best Screenplay: In The Middle – Gb By Greg Cruttwell Best Editing: Racing Hood – Spagna - By Miki DuránBest Picture: Savage Waters-Francia-By Mikey CorkerBest Leading Role: Emanuele Blandamura E.Sioux Blandamura – ItaliaBest Director: Tom Kolinski – Invincible – PoloniaBest Fiction: Pressure – Inghilterra - By Tamás FeketeBest Documentary: Noi Crusaders – Italia - By S. SernagiottoBest Football Film: Nadia – Francia – By Anissa BonnefontBest Paralympic Film: Cosas Que Contarte Antes De Un Tunel – Spagna - By Nacho RosBest Olimpyc Film: Steven Da Costa- Francia - By Damien MuratelBest Short Film: 1982 Italia Vs Brasile- Italia - By A.Della Villa/ A.MoscattBest Feature Film: L'afide E La Formica – Italia By Mario Vitale

Gli “Special Awards”

Special Social Award The Start-Kazakistan-By Yernar NurgalevSpecial Other Cinema: Doping Top Secret - Gb- By Hajo SeppeltSpecial School & University: Il Ragazzo Gioca Bene – Italia - By P.Daviddi / D.GalleranoSpecial “Vito Maggio”: Dear Hero – Usa - By Joosung Kwon

Gli altri riconoscimenti

Consegnati anche riconoscimenti per i film che hanno ottenuto le nomination:

Ainsworth – InghilterraAli' Vs Ali' – Iran Arsene Wenger:Invincible – InghilterraAusnores – ItaliaDiary Of Tennis Player – SerbiaFitness California – GermaniaGirl! Go – CinaJonas Deichmann – GermaniaNail In The Coffin – CanadaNamibia's Number Nine – GermaniaNo Wheel To Die – FranciaO-Lym-Pic Football Dream – AustraliaPoint In Line – Francia Tomorrow's Game – UsaThe Hit - Usa What Brought You Back? – Usa

Tra gli ospiti premiati con il Paladino d’Oro per il cinema e teatro a Fulvio Lucisano (alla carriera di produttore cinematografico), Pamela Villoresi (alla carriera teatrale e cinematografica), Vincenzo Ferrera (miglior attore), per lo sport a Dario Mirri (dirigente sportivo dell’anno). Altri riconoscimenti andranno a organizzazioni o eventi di elevato interesse sociale, come quelli assegnati alla Fondazione della Lega del filo d’oro, a Natalia Re Ambasciatrice per la Sicilia del Movimento Italiano per la Gentilezza, all’Associazione “Marco Sacchi”, al Progetto Regionale sulle Mielolesioni, diretto dal Dr. Antonio Iacono e Aopcs diretta da David Gandolfo (Protezione Civile).