Il canottaggio in aiuto ad anziani e donne operate al seno: parte il progetto "Sport terapia integrata"

La spinta dei piedi sulla pedaliera, il movimento dolce e costante delle braccia, la brezza del mare. Una nuove visione del canottaggio, inteso non solo come attività sportiva ma anche come disciplina per la prevenzione delle malattie e la promozione del benessere psicofisico. E' ciò che sta alla base del progetto "Sport terapia integrata", che partirà da febbraio grazie a una collaborazione tra il circolo canottieri Telimar, la Federazione italiana canottaggio e Federsanità.

L'iniziativa è rivolta a persone con pregresse patologie (oncologiche e non), donne operate di cancro al seno e adulti appassionati over 65. Sarà presentata sabato 4 febbraio alle 11 nel corso di un Open day che si terrà nella sede remiera del Telimar al molo Bersagliere (ex molo Sud), alla Cala. "Noi canottieri - racconta a PalermoToday Marco Costantini, capo allenatore Telimar - da sempre abbiamo dato un taglio agostinico alla nostra attività, tanto che abbiamo vinto 10 titoli mondiali e lanciato un nostro atleta nella squadra olimpica. Negli ultimi anni, però, abbiamo iniziato a svolgere attività nel sociale e aperto allo sport per neofiti. A partire da ciò e grazie a un'intuizione del professor Nicolò Cavalcanti, abbiamo pensato di dar vita a delle attività rivolte a un pubblico diverso, soprattutto ad adulti con patologie oncologiche, con diabete o leucemie. Perché il canottaggio è in genere visto come una pratica sportiva agonistica e faticosa, ma in realtà puù essere un'attività dolce con numerosi benefici fisici e mentali".

Il progetto, che si svolge in contemporanea in diverse città d'Italia, sarà rivolto anche ai medici. "Abbiamo pensato - aggiunge - che possano essere un veicolo importante per 'sponsorizzare' i benefici di questo tipo di sport". Ed è proprio dalle attività di un dottore che il progetto ha trovato genesi. Artefice è infatti il professore Nicolò Cavalcanti, che ha potuto sperimentare gli effetti positivi del canottaggio quando lavorava al Gemelli di Roma. "Da canottiere - spiega - ho associato sintomi e patologie specifiche al gesto tecnico del canottaggio, corretto e in purezza e fatto con un'intensità progressiva non agonistica. Insieme alla mia equipe di medici, abbiamo provato a fotografare il modo in cui questa attività rappresentava una fisioterapia per il recupero di certe patologie, ad esempio per le donne operate di cancro al seno o per chi soffriva di linfedema. I medici si sono appassionati nell'investigare la funzionalità di questo gesto e nel 2021 è nato il progetto".

Per fornire una prova scientifica dei benefici psicofisici del canottaggio è attualmente in corso un trial di ricerca tra l'Istituto Dermopatico di Roma e altri ospedali che stanno studiando gli effetti di questo sport su 75 neo canottieri. "Il nostro obiettivo - aggiunge Cavalcanti - è validarla scientificamente e realizzare una proposta per tutti quegli adulti che vogliono migliorare la propria qualità della vita, soprattutto se con patologie pregresse o in corso". Tutte le informazioni sul progetto, sul costo dei corsi (che avranno prezzi ridotti rispetto alle normali attività) saranno fornite il 4 febbraio.

"Aiutati da un gesto che nella sua pratica evoluta è una vera meditazione attiva - conclude Cavalcanti - il canottaggio può ricondurre a una corretta comunicazione fra mente, corpo e spirito che, spingendoci verso una più profonda consapevolezza di noi stessi, di limiti e capacità non riconosciute, del modo di fronteggiare le difficoltà, nostre e degli altri, ci insegna un 'assieme' che dalla barca possiamo portare nella vita, E per dirla con Pocock: 'È difficile spingere la barca alla velocità che vorresti. Il nemico, ovviamente, è la resistenza dell'acqua, ma è quella stessa acqua a sostenerti e quello stesso nemico è anche tuo amico. Così è la vita, i problemi che devi superare al tempo stesso ti sostengono e ti rendono più forte nel superarli'".